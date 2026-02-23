Merkur osiguranje otvorilo novu poslovnicu u Zagrebu

Predstavljanju nove poslovnice prisustvovala je Uprava Merkur osiguranja: Marko Klemenčič, predsjednik Uprave i Krešimir Limpić, član Uprave, voditelji prodajnih timova i zastupnici te direktor interne prodaje Darko Šerer koji s ovim otvorenjem najavljuje nastavak uspješne poslovne strategije i prodajnih ciljeva.

„Najvažnije je formiranje snažne prodajne mreže i pružanje još brže i kvalitetnije usluge. Želimo našim klijentima pružiti osjećaj sigurnog partnera koji je tu u svim prilikama i neprilikama,“ izjavio je Šerer.

Ove godine Merkur osiguranje obilježava 30 godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj, te će tim povodom cijela 2026. godina biti u znaku ove jubilarne obljetnice. Koji su sve planovi u najavi objasnio je predsjednik Uprave Marko Klemenčič: „Velikih 30 godina rada, postignuća i napretka, možemo biti ponosni na sve ostvareno, ali istovremeno velika su očekivanja za sljedeća desetljeća. Imamo velike ambicije i ozbiljne planove. Otvorenja novih Merkurovih poslovnica i bolja dostupnost klijentima dio su naše strategije“.

Foto: Promo

Nova poslovnica korisničku uslugu uvelike će olakšati klijentima iz ovog dijela Zagreba, a koje razmjere važnosti imaju otvaranja prodajnih mjesta objasnio je član Uprave Krešimir Limpić: „Osim kontinuiranog ulaganja u digitalizaciju i dalje je potrebno voditi računa o klijentima koji žele doći u poslovnicu i dobiti direktnu uslugu od strane naših savjetnika. Zbog njih i dalje veliku pozornost ulažemo u vizualni identitet naših prodajnih mjesta“.

Prostor nove poslovnice je, poput ostalih poslovnica, uređen moderno, a posebnost je i mali lounge dio, u kojem klijent može opušteno pričekati sastanak s prodajnim zastupnikom. Sve Merkurove poslovnice uređuju se u skladu s filozofijom brenda gdje je čovjek, odnosno klijent, uvijek u fokusu i na prvom mjestu. Poslovnice su prepoznate upravo po nastojanju stvaranja male oaze sigurnosti u kojima se klijenti osjećaju ugodno i opušteno. Neovisno o tome u kojem se gradu nalazi, svaka poslovnica vizualno je usklađena, uz komunikaciju „Čuda života“ kao glavnu viziju i misiju brenda.

Foto: Promo

S otvorenjem nove poslovnice Merkur osiguranje nastavlja širiti svoje poslovanje i ostvarivati poslovne ciljeve. Zadnjih par godina, zahvaljujući kvaliteti programa i konkurentnosti, Merkur osiguranje ostvaruje brz rast privatnih zdravstvenih osiguranja pružajući tako svojim klijentima cjelokupnu zaštitu. Prepoznati su po svojem individualnom pristupu svakom klijentu i kreiranju najboljeg rješenja prilagođenog određenom trenutku života.

Klijenti novu poslovnicu na adresi 2. Poljanice br. 6., mogu posjetiti već danas, a oni koji to učine do 31.3.2026. mogu ostvariti popust od 15% na health4me Premium dodatno zdravstveno osiguranje.