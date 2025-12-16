Menu koji nastaje iz osjećaja, a ne kalendara

U tom razdoblju na tanjure dolaze sastojci koje često uzimamo zdravo za gotovo. Pod Mislavovim rukopisom oni dobivaju novu snagu, slojevitost i iznenađujuću svježinu. Jednostavnost zime ne skriva se, nego se naglašava. Cikla, spojena s kremom od mrkve i marakuje, unosi neočekivanu živost u jelo s hobotnicom. Juha od luka, naizgled skromna, postaje jedno od temeljnih zimskih jela - dugim kuhanjem oslobađa se njezina prirodna slatkoća i stvara osjećaj topline i udobnosti.

Foto: Sanja Jagatic

Upravo u tim detaljima prepoznaje se chefov potpis: čisti okusi, promišljeni kontrasti i jednostavnost koja nikada ne prelazi u banalnost. Sporo pečeni mladi kupus donosi gotovo karameličnu slatkoću, dok dimljeni lješnjaci i ukiseljeni orasi stvaraju napetost i karakter. Jakobove kapice s pistacijom i umakom od crnog vina nude toplu, zimsku interpretaciju klasičnog morskog jela. Toast s kozicama zaokružuje filozofiju korištenja cijele namirnice, od mesa i ulja do majoneze i umaka, koncentrirani okus mora na hrskavoj podlozi.

Foto: Sanja Jagatic

Jela su osmišljena za dijeljenje, spontano naručivanje i večeri koje se ne planiraju unaprijed, ali se pamte. Velik dio inspiracije dolazi iz francuske kuhinje, kojoj se Mislav uvijek iznova vraća kao čvrstoj osnovi. Tehnike i logika francuskog pristupa prilagođene su lokalnim namirnicama i ritmu sezone, što rezultira menijem koji je istovremeno profinjen i vrlo čitljiv, bez viška, ali s jasno izraženim karakterom.

Foto: Sanja Jagatic

Dežman Bistro pritom nije zamišljen kao klasično mjesto za ručak ili večeru. Prostor je rezerviran isključivo za jedno društvo po terminu, čime se stvara rijetka razina privatnosti i fokusa. Bez drugih gostiju, bez žurbe i bez buke. Akustički umiren interijer, toplo svjetlo i diskretna usluga čine svaki dolazak malim, personaliziranim događajem.

Foto: Sanja Jagatic

Filozofija ostaje dosljedna: simple, rich, local. Svježa riba, domaće meso, sezonsko povrće i comfort food koji je promišljen, ali nenametljiv. Hrana koja se pamti jer je iskrena, a puni doživljaj nastaje upravo u spoju prostora, ritma i pažljivo izgrađenih okusa.

Foto: Sanja Jagatic

Dežmanova zima nije samo sezona.

To je način razmišljanja.