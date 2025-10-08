Medanović Weddings & Events postao nova top odredište za vjenčanja

Renomirani fotograf Martin Ivančan ispričao je priču o suvremenoj eleganciji – prostoru u kojem se tradicija i moderna estetika stapaju u jedno. Cvjetne instalacije Harmony Weddings, stolice Showroom Rentala, biljke Rent a Planta i svjetlosne igre Amore Lighta oblikovale su scenu. Modeli u couture vjenčanicama Royal Bride by Ivana Bilić i Envy Room, uz nakit Prahir, bili su oličenje mladenke nove generacije. Make-up AZ Beauty, frizure TiaLu i nokti Studio Fancy dali su završni bridal look, a slastice Martinec osigurale da ni najslađi detalj ne izostane.

Sve skupa pretvorilo je salu u editorial kulisu koja je jasno pokazala: Medanović Weddings & Events nije samo sala – ovo je brend koji stvara trendove.

Rebranding koji nosi priču

Novi vizual i obnova prostora nisu došli slučajno. Nakon tužne smrti Majinog brata, Maja i suprug Ivan odlučili su nastaviti obiteljsku priču, ali na način koji govori jezikom današnjih mladenaca.

“Znali smo da moramo modernizirati ono što je potrebno, ali nismo htjeli izgubiti ono što ljudi najviše cijene – našu kuhinju, domaće sastojke i osjećaj topline,” kaže Maja.

Odluka je bila ispravna: Medanović Weddings & Events danas se svrstava uz bok najpoželjnijim destinacijama za vjenčanja u regiji. A najbolja vijest? Noviteti tek dolaze, a ono što slijedi donijet će još veći wow efekt.

Ljubav i glazba u pozadini

Ono što Medanović Weddings & Events čini posebnim nisu samo prostor i dizajn, već i ljudi koji ga vode. Maja je odrasla u svijetu vjenčanja, a ljubav je pronašla kroz glazbu – upravo u bendu u kojem je upoznala Ivana. Danas, dok zajedno vode salu i dalje dijele strast prema glazbi kroz bend Krugovi, kojim dodatno stvaraju atmosferu na svadbama i eventima.

Uz kćerkicu Josipu, njihova priča dobiva i novu dimenziju. “Ponekad se pitamo hoće li i Josipa jednoga dana nastaviti ovim putem. Možda hoće, možda ne – ali jedno znamo: sala će uvijek biti mjesto gdje se ljudi okupljaju i slave ljubav,” priča Maja.

Novo hit mjesto koje svi žele

Bookinzi za iduće sezone već stižu, telefoni zvone, a sala se sve češće spominje kao novo it mjesto za vjenčanja. Kombinacija modernog prostora, atraktivne lokacije svega nekoliko minuta od Zagreba i dovoljno parkirnih mjesta čini Medanović Weddings & Events savršenim spojem praktičnog i luksuznog.

Ako ste među onima koji još nisu čuli za ovu lokaciju, vrijeme je da se zapitate – kako to da niste?

Sajam vjenčanja – prvi susret uživo

Prilika da novu priču doživite iz prve ruke bit će 11. i 12. listopada na Sajmu vjenčanja u Family Mallu, na štandu 75. Tamo će posjetitelji moći upoznati tim Medanović Weddings & Events, razgovarati o svojim planovima i dobiti vaučere s posebnim pogodnostima.

Posebna pogodnost

Za one koji unaprijed planiraju zimska vjenčanja, Medanović Weddings & Events nudi i ekskluzivnu ponudu: -5% popusta na sve termine u 2026. i 2027. godini, od prosinca do kraja ožujka.

Ovo je trenutak kada Medanović Weddings & Events postaje nezaobilazno ime na listi želja budućih mladenaca – i mjesto o kojem će se sve više pričati. Najbolje tek dolazi...