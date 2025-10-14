Marketino nudi rješenje koje sve pojednostavljuje

Tvrtka Superius sa svojim brendom Marketino odlučila je stati na kraj zbunjenosti — svojim prezentacijama diljem zemlje jednostavno i jasno objašnjava što se mijenja i kako se pripremiti bez stresa.

Bez zakonskog žargona, bez kompliciranih uputa i bez preopširnih prezentacija.

Samo ono što poduzetnicima stvarno treba da bi 2026. dočekali spremni.

“Reakcije su iznimno pozitivne – mnogi sudionici naknadno zovu podršku samo da zahvale. Kažu da je bilo kratko, jasno i točno ono što im je trebalo.”

Foto: Promo

Ovaj pristup pokazao se osvježavajućim u moru zbunjujućih uputa i proturječnih tumačenja koja su pratila najavu fiskalizacije 2.0.

Marketino - digitalni alat za jednostavnu fiskalizaciju i poslovanje

Uz edukacije, Superius poduzetnicima nudi i konkretno rješenje – digitalnu aplikaciju Marketino, koja omogućuje izdavanje i zaprimanje računa u skladu s novim zakonskim pravilima.

Marketino je besplatan do ožujka 2026., a za izdavatelje do tri računa mjesečno ostaje besplatan i nakon toga.

Aplikacija već sada podržava izradu valjanih računa, a od 1. siječnja 2026. automatski će omogućiti fiskalizirane eRačune, eArhivu i eIzvještavanje — sve što traži Zakon o fiskalizaciji, ali bez nepotrebnog kompliciranja.

Bez “braka na slijepo”

Za razliku od mnogih rješenja na tržištu, Marketino ne traži “brak na slijepo”.

Korisnici mogu aplikaciju testirati u stvarnom radu, besplatno i bez ugovorne obveze.

“Ako se do ožujka ne ‘zaljube’ u Marketino – mogu slobodno potražiti drugo rješenje. Nama je važno da svatko pronađe ono što mu odgovara”, poručuju iz tima.

Takav opušten, ali profesionalan pristup već je prepoznalo više tisuća poduzetnika, a Marketino puni dvorane iz tjedna u tjedan — sudionici su svi mali poduzetnici od OPG-ova i obrtnika do odvjetnika i arhitekata.

Foto: Silovinac

Marketino se tako pozicionira kao partner koji govori jezikom poduzetnika – jasno, jednostavno i bez suvišnih komplikacija.