Lidl ponovno otvorio preuređenu trgovinu u Velikoj Gorici

Suvremene kupovne navike zahtijevaju brzu, jednostavnu i učinkovitu kupovinu. Preuređena trgovina uređena je prema najnovijim međunarodnim standardima Lidla, pri čemu su proizvodi i potrebe kupaca u središtu cjelokupnog koncepta. Standardiziran izgled trgovine s prepoznatljivim Lidlovim vizualnim identitetom omogućuje bolju preglednost prostora i lakšu orijentaciju tijekom kupovine, dok su posebno unaprijeđeni odjeli voća i povrća te Lidlove pekarnice kako bi svježi proizvodi bili još dostupniji kupcima.

Foto: Goran Jakus

Jasnije organiziran neprehrambeni asortiman

Jedna od najvećih novosti u preuređenoj trgovini odnosi se na potpuno reorganiziran odjel neprehrambenih proizvoda. Ponuda je podijeljena u šest jasno označenih tematskih cjelina koje kupcima omogućuju jednostavnije snalaženje i brže pronalaženje proizvoda, a u prvi plan stavljaju Lidlove prepoznatljive robne marke:

Građevinske potrepštine i vrt - Parkside

Kuhinja i kućanstvo - SilverCrest

Sport i slobodno vrijeme - Crivit

Dom i uređenje - Livarno

Odjeća i modni dodaci - Esmara

Bebe, djeca i igračke - Lupilu

Foto: Goran Jakus

Novi tematski raspored okuplja povezane skupine proizvoda na jednom mjestu te kupcima pruža preglednije i inspirativnije iskustvo kupovine.

Brža i jednostavnija kupovina

Preuređena trgovina donosi i modernije rješenje blagajni. Kombinacijom klasičnih i samoposlužnih blagajni optimiziran je protok kupaca te je skraćeno vrijeme čekanja, dok digitalna rješenja i jednostavna integracija aplikacije Lidl Plus dodatno unapređuju svakodnevno iskustvo kupovine.

Foto: Goran Jakus

„Modernizacija naših trgovina kontinuiran je proces kojim kupcima želimo pružiti preglednije, ugodnije i inspirativnije iskustvo kupovine te dodatno unaprijediti prepoznatljivost Lidla kao pouzdanog partnera u svakodnevici. Preuređenjem trgovine u Velikoj Gorici ostvarujemo taj cilj i zadovoljstvo nam je ponovno poželjeti dobrodošlicu kupcima u osvježeni prodajni prostor koji donosi veću preglednost, optimizirane procese i suvremena rješenja prilagođena njihovim potrebama. Istovremeno, novi raspored zaposlenicima omogućuje učinkovitije obavljanje svakodnevnih zadataka“, izjavio je Peter Kebrič, član Uprave Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Foto: Goran Jakus

U skladu s održivim poslovanjem

Modernizacija trgovine provedena je u skladu s održivim poslovanjem Lidla. U sklopu preuređenja ugrađeni su energetski učinkovitiji rashladni sustavi koji koriste prirodna rashladna sredstva s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja te moderna LED rasvjeta koja doprinosi smanjenju potrošnje električne energije. Time Lidl Hrvatska nastavlja ulagati u razvoj svoje prodajne mreže uz odgovorno upravljanje resursima i smanjenje utjecaja na okoliš.

Povodom ponovnog otvorenja preuređene trgovine kupce očekuju posebne pogodnosti uz korištenje aplikacije Lidl Plus.