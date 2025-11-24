Lidl otvorio prvu trgovinu u Prelogu

Nova trgovina smještena je u sklopu novog Retail parka u Prelogu te obuhvaća 1.200 m² prodajnog prostora, opremljenog prema najnovijim standardima energetske učinkovitosti i modernog uređenja. Kupcima je na raspolaganju vanjsko parkiralište s ukupno 89 parkirnih mjesta, a unutar Lidlove trgovine dostupne su i samonaplatne blagajne koje omogućuju bržu i moderniju kupnju.

Simboličnim rezanjem vrpce, regionalna voditeljica prodaje Božica Sokol i voditeljica trgovine Sunčica Marković svečano su otvorile novi Lidl u Prelogu. Povodom otvorenja, kupci su mogli iskoristiti posebne promotivne ponude i popuste na odabrane proizvode.

U skladu s dugogodišnjom praksom društveno odgovornih aktivnosti, Lidl je povodom otvaranja nove trgovine donirao sredstva Dječjem vrtiću Fijolica Prelog, pružajući podršku lokalnoj zajednici i najmlađima.

Trgovina u Prelogu posluje prema sljedećem radnom vremenu: od ponedjeljka do subote od 7 do 21 sat te nedjeljom od 8 do 18 sati.