Nova Lidl poslovnica /

Lidl otvorio prvu trgovinu u Prelogu

Lidl otvorio prvu trgovinu u Prelogu
Foto: Goran Jakus

Trgovački lanac Lidl Hrvatska svečano je otvorio novu trgovinu u Prelogu, na adresi Franje Glada bb. Riječ je o prvoj Lidlovoj trgovini u ovom međimurskom gradu, čime Lidl nastavlja širiti svoju prodajnu mrežu i osiguravati dostupnost kvalitetne ponude kupcima diljem Hrvatske.

24.11.2025.
11:18
Promo
Goran Jakus

Nova trgovina smještena je u sklopu novog Retail parka u Prelogu te obuhvaća 1.200 m² prodajnog prostora, opremljenog prema najnovijim standardima energetske učinkovitosti i modernog uređenja. Kupcima je na raspolaganju vanjsko parkiralište s ukupno 89 parkirnih mjesta, a unutar Lidlove trgovine dostupne su i samonaplatne blagajne koje omogućuju bržu i moderniju kupnju.

Foto: Goran Jakus
Foto: Goran Jakus

Simboličnim rezanjem vrpce, regionalna voditeljica prodaje Božica Sokol i voditeljica trgovine Sunčica Marković svečano su otvorile novi Lidl u Prelogu. Povodom otvorenja, kupci su mogli iskoristiti posebne promotivne ponude i popuste na odabrane proizvode.

Foto: Goran Jakus
Foto: Goran Jakus

U skladu s dugogodišnjom praksom društveno odgovornih aktivnosti, Lidl je povodom otvaranja nove trgovine donirao sredstva Dječjem vrtiću Fijolica Prelog, pružajući podršku lokalnoj zajednici i najmlađima.

Foto: Goran Jakus
Foto: Goran Jakus

Trgovina u Prelogu posluje prema sljedećem radnom vremenu: od ponedjeljka do subote od 7 do 21 sat te nedjeljom od 8 do 18 sati.

Foto: Goran Jakus
Foto: Goran Jakus

