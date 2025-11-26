Labud lansirao inovativan proizvod za čišćenje. Platite 1, a dobijete čak 3 proizvoda

Labud već više od 78 godina brine o našim domovima i ostaje vodeći hrvatski proizvođač sredstava za čišćenje upravo zato što stalno sluša potrebe potrošača i neprestano unapređuje svoju ponudu. A današnji kupci žele više od same čistoće - traže rješenja koja su jednostavna, praktična, sigurna za korištenje i bolja za okoliš. Formula je jednostavna: manje plastike, manji CO₂ otisak, niži troškovi. Na te je potrebe Labud odgovorio revolucionarnom i zabavnom Super Jon iQ Clean linijom - inovativnim proizvodom koji je pionir u svijetu održivih i refill rješenja u Hrvatskoj.

Super Jon iQ Clean nije samo još jedan proizvod za čišćenje, već prilika za hvalevrijednu promjenu koja počinje od svakog od nas. To je poziv da zajedno napravimo konkretan korak prema odgovornijoj brizi za okoliš i ljepšoj, održivijoj budućnosti. Jer upravo kroz zajedničko djelovanje možemo mijenjati navike i stvarati novu generaciju proizvoda koji prirodu donose u svaki dom.

Super Jon iQ Clean - nova revolucionarna linija sredstava za čišćenje iz Labuda - u samo jednoj „čarobnoj“ tableti objedinjuje praktičnost, sigurnost i ekološku odgovornost, uz uštedu novca, prostora i vremena. Svako pakiranje sadrži čak tri punjenja sredstva za čišćenje - nakon što se jedan potroši, drugi je spreman već za desetak minuta otapanjem tablete u toploj vodi. Super Jon iQ Clean liniju čine tri proizvoda: Universal, Staklo i Kuhinja s prirodnim uljima mente, lavande i ružmarina.

Svaki proizvod je dostupan u dvije vrste pakiranja. Prvo je START pakiranje koje sadrži bocu s raspršivačem i već pripremljenom otopinom za čišćenje, s 99 % prirodnih sastojaka, bez štetnih kemikalija i s manjim CO₂ otiskom, te dvije šumeće tablete za nadopunu. Nakon što se potroši otopinu za čišćenje, bočica se ne baca - u nju se ubaci tableta, ulije topla voda, promućka i pričeka da se otopi. U samo nekoliko minuta dobiva se još jedno punjenje do 425 ml - bez dodatnog plastičnog otpada i gomilanja proizvoda u kućanstvu. Dovoljno je jednom kupiti početno pakiranje s višekratnom bocom, a zatim nastaviti s REFILL pakiranjima koja sadrže tri tablete.

Ovakav proizvod i refill format značajno smanjuju količinu otpada i emisija CO2 kao i troškove skladištenja, logistike i transporta.

Super Jon iQ Clean potpuno je siguran izbor za domove s djecom i kućnim ljubimcima. Bez štetnih dodataka, s visokim udjelom prirodnih sastojaka i nježnim mirisima ulja lavande, mente i ružmarina, ovaj revolucionarni proizvod omogućuje da svakodnevno čišćenje postane dio zdravog i sigurnog kućnog okruženja.

iQ Clean linija nastala je kao odgovor na stvarne potrebe suvremenih korisnika koji žele učinkovit proizvod za svakodnevno čišćenje i održavanje, jednostavan za korištenje, ali i u skladu s principima održivosti.

Pridružite nam se u donošenju male odluke koja stvara velike promjene. Budimo generacija koja ne čeka da se stvari dogode same od sebe, već ih sama pokreće - za naš planet koji zaslužuje bolje! Više saznajte na www.labud.hr.