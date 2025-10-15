Kultni duo Dresden donosi ove subote euforičnu nepredvidivost u Peti Kupe

Gravitacijska anomalija koje iskrivljuje uobičajene puteve plesne glazbe. Kažu da takvo magnetsko polje generiraju Ivan Smagghe i Manfredas, nadaleko poznati kao duo Dresden. Takva jedna gravitacijska anomalija dovela je i do suradnje jednog od najkvalitetnijih klupskih programa Planet srijede i popularne večeri Sequences u Petom Kupeu. U prvom takvom izdanju u subotu, 18. listopada gosti su upravo momci iz francusko-litavskog dua Dresden.

Foto: Promo

Upoznali su se prije više od desetljeća na zabavi u Vilniusu, gdje je Manfredas bio rezident i dao Ivanu USB koji je doveo do stvaranja izdavačke kuće Les Disques De La Mort. Kemija dvojca produbila se tijekom pandemije, a Dresden je rođen 2021. na nastupu u Opium Vilniusu.

Foto: Promo

Od tog debija, dvojac je njegovao zvuk koji se kreće bez stroge orbite, provlačeći novu glazbu i prašnjave odjeke kroz svoje nepredvidive cjelonoćne nastupe. Njihovi setovi se odvijaju kao duga priča: nepravilna, ali namjerna, teksturirana, ali prostrana. Nema fiksne točke ulaska, samo postupno uranjanje - melodije koje izazivaju trans, post-punk bas linije, proto-techno duhovi i euforične neobičnosti koje se pojavljuju u nepredvidivim kombinacijama.

Foto: Promo

Tko bi bolje upotpunio takve kombinacije nego zaštitna lica Planet srijede i Petog Kupea – Felver i Antonio Zuza. Tvorci najkvalitetnijih domaćih programa pružit će svojim fluidnim setovima idealan most između lokalne scene i zvuka Dresdena.

Ovo nije samo noćni izlazak, nego i poziv u svijet u kojem se kaos čini kuriranim, a poznato dolazi zamotano u distorziju. Baš kao što su inače nastupi Dresdena.

Foto: Promo

Ulaznice za ovaj party dragulj nalaze se na poveznici: www.entrio.hr/event/planet-sequences-w-dresden-felver-antonio-zuza-27039