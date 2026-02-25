Kompaktni luksuz u posebnoj ponudi s brzom isporukom

Besplatnom probnom vožnjom doživite LBX u urbanom formatu, s akcijskom cijenom i do 10 godina jamstva, a tu je i ekskluzivna ponuda za UX HYBRID

Za slučaj da ovih dana razmatrate kupovinu novog automobila, dva fantastična Lexus modela nikako vam ne bi trebala proći ispod radara! Naročito ako i na cesti želite ostvariti neunificirani dojam modernog luksuza i barem deset godina ne brinuti za jamstvo i bateriju.

Jer sada je Lexus LBX dostupan već od svega 280 eura mjesečno, u posebnoj ponudi s do 10 godina jamstva (ili 200.000 km), kao i do 10 godina jamstva na hibridnu bateriju. Ukupna cijena od 30.900 eura za brand poznat po dugotrajnosti, koji u neovisnim istraživanjima dosljedno postiže vrhunske rezultate u pouzdanosti, svakako je prava prilika za sve koji i u automobilu traže: sigurnost koja traje, a vrijednost koja ostaje.

Foto: Promo

U svijetu u kojem su gradovi sve dinamičniji, a vozači traže više stila, više tehnologije, više sigurnosti i više odgovornosti, ovaj model koji pomiče granice kompaktne klase. Lexus LBX donosi iskustvo premium vožnje u urbanom formatu i nije samo još jedan kompaktni SUV. On je Lexusova vizija modernog luksuza prilagođena suvremenom životu.

KOMPAKTNOST IZVANA, LUKSUZ IZNUTRA

S dužinom idealnom za gradsku svakodnevicu i dizajnom koji plijeni pažnju, LBX spaja eleganciju i samouvjerenost. Prepoznatljiva Lexusova prednja maska reinterpretirana je u novom, svježem izdanju, dok profinjena unutrašnjost donosi vrhunske materijale, preciznu izradu i osjećaj kabine kakav se očekuje u višim segmentima. Svaki detalj osmišljen je kako bi vozaču pružio osjećaj potpune kontrole, ali i opuštenosti, od ergonomije sjedala do intuitivnog rasporeda komandi.

Foto: Promo

HIBRID KOJI MISLI UNAPRIJED

LBX pokreće napredni 1.5-litreni hibridni sustav snage 100 kW/136 KS, uparen s uglađenim bezstupanjskim automatskim mjenjačem. Rezultat? Tiha, linearna i iznimno učinkovita vožnja, posebno u gradskim uvjetima gdje vozilo često koristi električnu energiju.

Hibridna tehnologija omogućuje nižu potrošnju i smanjene emisije, ali i ono najvažnije: osjećaj bezbrižnosti. Uz program Lexus Relax, vlasnici mogu ostvariti do 10 godina jamstva ili 200.000 km, kao i do 10 godina jamstva na hibridnu bateriju, uz redovno održavanje u ovlaštenom servisu.

Foto: Promo

SIGURNOST BEZ KOMPROMISA

LBX dolazi s najnovijom generacijom sustava Lexus Safety System+ 3, koji uključuje napredne sustave pomoći vozaču i aktivnu zaštitu putnika.

Iz bogate serijske opreme izdvajaju se: hibridni pogon, bezstupanjski automatski mjenjač, LEXUS SAFETY SENSE 3® paket sigurnosti, dvozonski automatski klima uređaj, 9,8’’ multimedijski zaslon, stražnja parkirna kamera i 17’’ aluminijski naplatci.

Tehnologija je ovdje kako bi pojednostavila svakodnevicu, od jasnog i responzivnog multimedijskog sustava do intuitivnih sigurnosnih asistencija koje djeluju gotovo neprimjetno, ali učinkovito.

Foto: Promo

PREMIUM HIBRID U KOMPAKTNOJ IZVEDBI

Za one koji žele kombinaciju snage, elegancije i napredne hibridne tehnologije u malo većem obliku, tu je UX HYBRID 300h. Dostupan je po akcijskoj cijeni od 43.730 eura* s mjesečnom ratom od 390 eura za model UX HYBRID 300h STYLE 2.0 HYBRID FWD CVT (147 kW/200 KS).

Uz Lexus Relax i do 10 godina jamstva na hibridnu bateriju, UX pruža mir i sigurnost tijekom cijelog vlasništva, idealan za gradsku vožnju i duža putovanja.

Foto: Promo

PREMIUM ISKUSTVO, ODMAH DOSTUPNO

Posebna ponuda za model LBX odnosi se na vozila dostupna za brzu isporuku, uz dodatne pogodnosti te mogućnost prilagođenog Lexus financiranja i osiguranja. Jer kupnja Lexusa nije samo kupnja automobila, to je ulazak u svijet vrhunske usluge, pažnje prema detaljima i dugoročnog povjerenja.

VRIJEME JE DA IH DOŽIVITE

Lexus LBX i Lexus UX HYBRID 300h nisu automobili koje se samo može opisati, njih je potrebno doživjeti. I bez brige: naručite se na svoju probnu vožnju i osigurajte svoje osobno iskustvo ovih modela koji redefiniraju što znači kompaktni luksuzni SUV.

Velika Lexus priča sada dolazi u kompaktnom formatu. I spremna je za vašu svakodnevicu.

Više informacija i obrazac za besplatne testne vožnje nalaze se na poveznici.