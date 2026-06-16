Ključ samo 16,99 €, Windows 11 Pro samo 12,25 €
Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 16,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 44,99 €.
Godeal24 organizira ludu Mid-Year rasprodaju MS softverskih licenci, uključujući Office 2024 Professional Plus za samo 16,99 € (redovna cijena 239 €) i Windows 11 Professional za 12,25 € (redovna cijena 199 €). Ne čekajte - zalihe su ograničene, stoga ponesite kući premium softver po djeliću cijene!
Za korisnike koji žele najnovije iskustvo Microsoft Officea, Office 2024 Pro je izvrstan izbor. Uključuje osnovne aplikacije poput Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka i Accessa, sve redizajnirane s modernim Fluent Design sučeljem optimiziranim za Windows 11. Najnovija verzija također uvodi poboljšane Excel alate za naprednu analizu podataka, glatkije performanse Outlooka i općenito poboljšanu učinkovitost za posao, školu ili poslovanje.
Ako se vaš tijek rada još uvijek oslanja na Publisher, onda bi Office 2021 Professional Plus mogao biti bolja opcija. Dostupan za samo 28,28 €, uključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher i OneNote u jednokratnoj kupnji s doživotnim pristupom.
Nema pretplata, nema ponavljajućih naknada - samo pouzdani MS softver koji možete posjedovati zauvijek. S ovako niskim cijenama, sada je najbolje vrijeme za nadogradnju vašeg paketa za produktivnost i uštedu stotina prije kraja rasprodaje!
Office paketi po izvrsnoj cijeni
- Office 2024 Pro Plus Key - 1 PC – 16,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key - 3 PC – 39,99 € (samo 13,33 € po računalu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44,99 €
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 54,25 € (samo 27,13 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 76,25 € (samo 25,42 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 124 € (samo 24,80 € po računalu)
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24,75 €
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29 €
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139,99 €
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149 €
Vrlo povoljan originalni Windows OS
Windows 11 Pro košta 200 € kada se kupi izravno sa službene web stranice. Međutim, Godeal24 ga nudi za samo 12 € ograničeno vrijeme. To štedi 188 € na najnovijem Windows OS-u, što ga čini izvrsnom opcijom za one koji žele nadograditi. Nema točno informacija o tome kada će ova cijena porasti, ali malo je vjerojatno da će predugo trajati!
- Win 11 Professional Key – 12,25 €
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24,25 € (samo 12,13 € po ključu)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 35,25 € (samo 11,75 € po ključu)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 53,25 € (samo 10,65 € po ključu)
- Win 11 Home Key – 12,15 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC - 1 PC – 12,88 €
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12,25 €
Bundle ponuda (promo kod SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus - Bundle – 28,25 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus - Bundle – 28,15 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,59 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,99 €
Ostali softver za računalo
Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32,74 €
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 13,93 €
- Internet Download Manager - 1 PC/Lifetime – 21,99 €
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25,59 €
Zašto odabrati Godeal24?
Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.
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