Hvalevrijedna donacija /

Kaufland izdvaja 25 000 € za SOS Dječja sela

×
Foto: Kaufland

Kaufland pokriva trošak hrane i poklona za djecu iz SOS Dječjih sela Lekenik i Ladimirevci za cijeli prosinac.

2.12.2025.
13:56
Promo
Kaufland

Uoči božićnih blagdana Kaufland će donacijom od 25 000 eura unijeti radost i toplinu u domove djece iz SOS Dječjih sela Lekenik i Ladimirevci. Donacija je namijenjena osiguravanju svega onoga što će uljepšati ove blagdane djeci, mladima i SOS mamama iz SOS obitelji.

„Božić je vrijeme kada malo jače osjećamo koliko su briga i solidarnost važni. Ponosni smo što SOS Dječjim selima možemo pomoći da bez razmišljanja o troškovima stvaraju blagdansku čaroliju. Ova donacija omogućit će SOS mamama i djeci da sve svoje potrebe tijekom prosinca podmire u trgovinama Kauflanda. To znači da će naši proizvodi – od svježih i kvalitetnih namirnica za božićni stol, do higijenskih potrepština i najvažnije, darova ispod bora – biti dio njihovog blagdanskog veselja“, istaknula je Marija Franić, direktorica Sektora korporativnih komunikacija u Kauflandu.

Ovom inicijativom Kaufland pruža podršku zajednici i doprinosi stvaranju ljepših uspomena onima kojima su podrška okoline i osjećaj zajedništva najpotrebniji. Donacijom će biti obuhvaćeno 240 djece i mladih koji odrastaju u SOS Dječjem selu Hrvatska, a ovog se Božića mogu posvetiti onome najvažnijem - stvaranju lijepih uspomena.

