Kaufland Freshness večer svježine i boja

U jedinstvenom ambijentu Prirodoslovnog muzeja u organizaciji Kauflanda održana je ekskluzivna večera posvećena spoju gastronomije i održivosti - Freshness dinner.

Foto: Promo

Okupljeni gosti, među kojima su bile poznate osobe iz javnog života, influenceri i mediji, imali su priliku doživjeti posebno gastronomsko iskustvo. Naime, svaki slijed bio je monokromatski prezentiran te su jela, prostor, ali i glazba bili u skladu s pojedinim bojama, stvarajući skladnu atmosferu u kojoj je hrana bila u prvom planu.

Foto: Promo

Tijekom večere predstavljen je i prvi praktični priručnik Kauflanda o prehrani ˝Održivost u tvojoj kuhinji˝ nastao s ciljem da pokaže kako svatko od nas svojim izborima može pridonijeti zdravijem životu i očuvanju planeta. On na jednostavan i praktičan način spaja nutricionističke savjete i recepte koji se temelje na svježim, lokalnim i sezonskim namirnicama iz Kauflanda, a istovremeno pruža ideje kako u svakodnevicu unijeti više održivosti bez odricanja od užitka u hrani.

Foto: Drazen Kokoric

Minimalistički, ali sofisticiran koncept naglasio je eleganciju i jednostavnost, dok su sezonske namirnice i pomno osmišljeni okusi podsjećali na to da odgovoran pristup prehrani može biti iznimno inspirativan.

Priručnik „Održivost u tvojoj kuhinji“ dostupan je na Održivost u tvojoj kuhinji | Kaufland.