Kampanja koja je ujedinila regiju

Kada sustav zakaže, moramo li kao društvo reagirati? Odgovor je „DA“, ali kako? Tako što nećemo okretati glavu i zatvarati oči nego ćemo se uputiti u to kako prepoznati signale upozorenja u svojoj okolini.

U regionalnoj kampanji „Dok nas smrt ne rastavi“ s ciljem prevencije femicida udružili su se Autonomni ženski centar iz Srbije, Autonomna ženska kuća iz Hrvatske, Fondacija Udružene žene iz Bosne i Hercegovine, Nacionalna mreža za okončanje nasilja nad ženama i nasilja u obizelji iz Severne Makedonije, Društvo za sprječavanje nasilja u sportu i nasilja u obitelji iz Slovenije, Centar za ženska prava iz Crne Gore, Alijansa za zaštitu od obiteljskog nasilja iz Bugarske i Centar za rodnu ravnopravnost i razvoj iz Albanije.

Kampanja je usmjerena na informiranje i edukaciju javnosti kako uočiti obrasce ponašanja koji najčešće vode do femicida i na koji način pomoći nekome tko je u potencijalnoj opasnosti. Ona predstavlja apel zajednici da prepozna i djeluje preventivno kako bi se spriječili budući slučajevi femicida.

Kampanju je osmislila agencija McCann Beograd, a provodi se uz podršku kreativnih i medijskih timova iz regije, koji zajedno čine AMA Group: McCann Zagreb, McCann Ljubljana, McCann Sarajevo, McCann Skoplje, McCann Podgorica i McCann Tirana, UM Beograd, UM Zagreb, UM Sarajevo, UM Podgorica, UM Skoplje, UM Sofia i UM Tirana. Partneri kampanje su agencija Two Rivers i NN Media Production.

Crna vjenčanica tuguje i upozorava

„Naš izazov bio je da femicid ne ostane na razini poražavajuće statistike nego da poruka prodre do srca, probudi empatiju, razbije zid ravnodušnosti i pozove na akciju. Preokrenuli smo bijelu vjenčanicu, kao univerzalni simbol ljubavi, u crnu. Ta inverzija nije samo vizualna, nego idejna: ono što je nekad značilo sretan početak, sad upozorava na kraj koji se ne smije dogoditi. Taj simbol je namjerno grub, dramatičan, neugodan za oko. Crna vjenčanica na ulici djeluje kao prizor koji ne bi trebao postojati, baš kao što ni femicid ne bi trebao postojati. Taj sudar očekivanog i zabranjenog odmah otvara pitanja, izaziva reakciju, a to je prvi korak ka promjeni,“ kaže Jana Savić Rastovac, kreativna direktorica McCann Beograd.

Foto: Promo

Višeslojna kampanja koja traje: od tihe provokacije do snažnog pokreta

U suradnji s modnim dizajnerima iz regije, Marijom Tarlać, Miomirom Jelčićem, Mateom Benedeti, Borisom Ćalićem, Edisom Palom, Adnanom Hajrulahovićem Haadom, Monikom Kocarevom i Ilirianom Baša, nastalo je osam unikatnih crnih vjenčanica.

Modeli su u njima izašli na centralne ulice osam glavnih gradova. Stajale su tiho i nepomično, držeći u rukama bukete. Svaki cvijet predstavljao je jedno ime, priču o jednom životu koji je nestao. Misteriozne žene u crnim vjenčanicama izazvale su ozbiljni polemiku. Što je ovo? Tko su one? Zašto su tu? Tišina je i dalje bila zaglušujuća.

Nakon nekoliko dana, kampanja je predstavljena javnosti na događajima u Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Sarajevu, Skoplju, Ljubljani, Sofiji i Tirani i otkrivena je istina. Crna vjenčanica nije novi modni krik nego glas protiv tišine koja ubija.

„Kada kreiramo i realiziramo društveno odgovorne kampanje, ne komuniciramo samo ideje, nego vrijednosti. Na osam tržišta dijelimo iste probleme, ali i istu odlučnost da ih mijenjamo. Ovo je prva zajednička regionalna kampanja za borbu protiv femicida i pokazuje da granice nestaju kada se ujedinimo oko onoga što je važno. Ovakve kampanje su glas onih koje ga više nemaju i poziv da ne zatvaramo oči, već da reagiramo,“ dodaje Maja Antić, CEO AMA Group.

Društvene mreže ujedinjuju i pozivaju na akciju

Crna vjenčanica, koja na ulicama šuti, na društvenim mrežama progovorila je glasno. Objave su otkrile surove brojke koje nas tjeraju na suočavanje i razmišljanje, razotkrivaju obrasce kontrole koji se maskiraju kao ljubav i nude jasne korake, ne samo za žene koje trpe nasilje nego i za rodbinu, prijatelje, susjede, svedoke. Svaka poruka ima isti cil – osnažiti, informirati, povezati, pokazati da u šutnji nije sigurnost i da je reakcija jedini put ka promjeni.

Prepoznajmo znak, prekinimo tišinu

Kampanja „Dok nas smrt ne rastavi“, podsjeća da femicid nije iznenadna tragedija nego posljednji čin nasilja koje se moglo prepoznati i spriječiti. Poruka je jasna: reagiraj, podrži, ne zatvaraj vrata. Jer dom, koji bi trebao biti najsigurnije mjesto, i dalje je najopasnije za žene.