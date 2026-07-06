Kako odabrati idealnu zaštitu za svoj tip kože?

Posljednjih godina sve se više govori o tome da je SPF potreban svaki dan tijekom cijele godine, a čak i oni koji još nisu usvojili tu naviku znaju da se na plažu ne ide bez zaštite od sunca. Međutim, dobra zaštita od sunca ne svodi se samo na odabir dovoljno visokog zaštitnog faktora. Različiti tipovi kože imaju različite potrebe, pa će i idealna zaštita od sunca biti drugačija za svaku osobu.

Zašto SPF nije jedino mjerilo dobre zaštite od sunca?

SPF (Sun Protection Factor) označava razinu zaštite od UVB zraka i pokazuje koliko proizvod štiti kožu od opeklina uzrokovanih sunčevim zračenjem. Što je SPF viši, to je zaštita od UVB zraka veća. Međutim, važno je znati da viši zaštitni faktor ne znači i zaštitu od UVA zraka. Zato je pri odabiru proizvoda važno odabrati onaj koji pruža širokospektralnu zaštitu, odnosno štiti i od UVA i od UVB zračenja.1 Pojedini proizvodi, uz zaštitu od UVA i UVB zraka, štite i od vidljive svjetlosti te infracrvenog (IR-A) zračenja, što znači da pružaju četverostruku zaštitu.

Zaštita od sunčevog zračenja apsolutni je prioritet i tu nema kompromisa. No to i dalje ne znači da će svaki proizvod odgovarati baš svakome. Prava zaštita od sunca započinje prepoznavanjem onoga što vašoj koži uistinu treba. Je li ona osjetljiva ili sklona alergijama, zrelija koža koja zahtijeva dodatnu hidrataciju, dječja koža za koju će biti primjerenija nježna formulacija, ili jednostavno tražite proizvod koji će najbolje odgovarati vašem ubrzanom ritmu života - sve to treba uzeti u obzir.

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Za kožu sklonu alergijama

Ako imate kožu sklonu alergijama, pri odabiru proizvoda za zaštitu od sunca posebnu pozornost treba posvetiti sastavu. Za ovakav tip kože ključna je nemasna formula koja se brzo upija, ne sadrži emulgatore i ne uključuje oktokrilen. Četverostruka zaštita koju nudi Ladival za kožu sklonu alergijama omogućuje da se fokusirate na uživanje u moru, a ne na nelagodu koju izazivaju alergije.

Za osjetljivu i zrelu kožu

Kako starimo, koža gubi elastičnost, a sunčeve zrake mogu dodatno ubrzati proces starenja. Kada je koža osjetljiva ili se radi o zrelijoj koži, nije dovoljna samo zaštita, potrebna je i dubinska hidratacija. Proizvodi koji sadrže hijaluronsku kiselinu niske molekularne mase pomažu u smanjenju znakova preranog starenja. Ladival za osjetljivu kožu spaja vodootpornu njegu i zaštitu od sunca, osiguravajući svjež izgled kože.

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Za najosjetljiviju skupinu - djecu

Dječja je koža znatno tanja i nježnija od kože odraslih, zato je ključno izabrati proizvod koji pruža vrhunsku zaštitu, ali ima blagi sastav. Važno je izbjegavati sastojke poput oktokrilena, koji je potencijalni okidač za pojavu alergijskih reakcija.2

Odličan izbor su proizvodi koji njeguju kožu i osiguravaju visoku vodootpornost. Kada su djeca u pitanju, praktičnost je velika prednost - moderni raspršivači s nano česticama olakšavaju brzo nanošenje na kožu nemirnih mališana. Proizvodi poput Ladivala za djecu osmišljeni su imajući sve to na umu, kako bi igra na suncu bila bezbrižna.

Za život u pokretu

Čak i ako vaša koža nema specifične zahtjeve, i dalje imate mogućnost prilagoditi zaštitu od sunca svom tempu i svakodnevnim navikama. Sportaši, rekreativci i svi oni koji su stalno u pokretu znaju koliko je naporno nanositi kreme koje ostavljaju bijele tragove ili se "tope" tijekom znojenja. Za sve koji žive aktivno, idealan odabir je proziran sprej koji ne zahtijeva ručno razmazivanje, a pritom je otporan na znoj i vodu. Ladival Active omogućuje brzu i učinkovitu zaštitu bez kompromisa, savršenu za ljetne aktivnosti na otvorenom.

Ladival proizvodi za zaštitu od sunca mogu se kupiti u ljekarnama diljem Hrvatske.

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1 What You Need To Know About SPF and Sunscreen

2 Octocrylene, an Emerging Photoallergen | Allergy and Clinical Immunology | JAMA Dermatology | JAMA Network