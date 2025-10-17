Kako nastavnici u Hrvatskoj odgovaraju na nove izazove

Umjetna inteligencija (AI) sve je prisutnija u našem životu, od jednostavnih zadataka poput pretraživanja interneta do složenijih poput prepoznavanja govora i pisanja tekstova. Prema najnovijem istraživanju „Percepcija umjetne inteligencije u Republici Hrvatskoj 2023.–2025.“, koje je proveo tim sa Sveučilišta Algebra Bernays, čak 95 posto građana prati vijesti o umjetnoj inteligenciji, dok gotovo polovica aktivno koristi neke od AI alata poput ChatGPT-a i Perplexity-a.

Ipak, iako raste opća svijest i dostupnost AI tehnologija, istraživanje pokazuje da još uvijek nije lako razumjeti što ona zapravo donosi. Poseban problem koji istraživanje ističe je nedostatak obrazovanja o umjetnoj inteligenciji.

U takvom kontekstu, Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju (CroAI) prepoznala je potrebu za ciljanim edukacijama, spajajući tehnologiju i obrazovanje kroz konkretne programe koji pomažu razumjeti i primijeniti AI u učionicama.

Foto: Promo

Nastavnici u središtu promjene

CroAI do kraja 2025. godine provodi program “AI se educiraj” kojim omogućuje nastavnicima diljem Hrvatske da razumiju tehnologiju iza umjetne inteligencije, otkriju njezine konkretne primjene u nastavi i nauče kako ju koristiti za unapređenje učenja. Edukacije su dosad održane u 18 županija, a do kraja studenoga posjetit će i preostale 3 - Ličko-senjsku, Dubrovačkoneretvansku te Sisačko-moslavačku, čime će program dosegnuti više od 4100 sudionika.

“Svjedoci smo velike tehnološke promjene i proboja umjetne inteligencije u sve sfere života. Kroz edukacije i razgovore s nastavnicima fokus nije bio samo na tome koji alati mogu ubrzati ili olakšati njihov rad, već i razumijevanje šire slike – što umjetna inteligencija zapravo jest, gdje je koristimo i u kojim oblicima se pojavljuje”, kaže Dino Dragun, član upravnog odbora CroAI i osnivač Hidrocibalae.

“Nastavnici pokazuju veliku uključenost i želju za jasnijom slikom o tehnologiji, svjesni da je ključ u prilagodbi. Ne mislim tu samo na prepoznavanje AI sadržaja, već i na primjenu tih tehnologija kako bi se znanje prenosilo učinkovitije i prilagodilo različitim potrebama učenika. Iste izazove prolazim i u poslovnom svijetu – umjetnu inteligenciju uvodimo u različite segmente tvrtke, a sve počinje razumijevanjem vlastitih procesa i pronalaženjem načina da tehnologija radi za nas, a ne obrnuto.”

Uz Dinu, program “AI se educiraj” vodi osam predavača iz redova CroAI zajednice, među kojima su i Davor Aničić, CEO i suosnivač Velebit AI-a, te Ive Botunac, direktor istraživanja i razvoja u Alfatecu. Svi oni sudionicima približavaju kako AI funkcionira, koji su stvarni primjeri primjene te kako tehnologija može unaprijediti obrazovni proces – od administrativnih zadataka do personalizirane poduke za učenike različitih potreba.

AI u učionici: strah, prilike i kako ih pomiriti

Najvažnije pitanje za nastavnike nije hoće li AI ući u učionice, već kako će to utjecati na nastavu i odnos prema tehnologiji. Učenici već koriste napredne alate u svakodnevnom životu, često i bez nadzora, pa je cilj edukacija upravo razviti kritičko razumijevanje i etičku upotrebu.

“Učionice više nisu izolirani prostori. Učenici svakodnevno koriste umjetnu inteligenciju – od ChatGPT-a do TikTok algoritama – često bez razumijevanja kako ti sustavi oblikuju njihove odluke i mišljenja. Ako to ignoriramo, gubimo kontakt s realnošću. Ako prigrlimo, dobivamo priliku pretvoriti AI u alat za učenje, kreativnost i kritičko razmišljanje”, ističe Zvonimir Kišurek, CIO i suosnivač edtech tvrtke Daidream.

“Umjetna inteligencija ne mora biti neprijatelj nastave, već njezin "co-teacher". Zamislite učenika koji uz pomoć AI-a simulira klimatske promjene u stvarnom vremenu, ili piše esej s podrškom alata koji mu objašnjava argumentaciju umjesto da mu je servira. To je budućnost obrazovanja. Ne lakša, nego pametnija.”

Foto: Promo

CroAI kao pokretač pozitivne promjene

Projekt “AI se educiraj”, koji CroAI provodi uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, samo je jedan primjer kako udruga koristi stručnost svojih članova za podizanje AI pismenosti i širenje svijesti o odgovornom korištenju nove tehnologije.

CroAI već godinama njeguje slične inicijative, poput hrvatske inačice globalne edukacije “Elements of AI”, koju je u prvoj godini upisalo gotovo 30.000 građana te certificiranih edukacija u sklopu Google.org AI Opportunity Fund: Europe, kroz koje se građani upoznaju s praktičnim mogućnostima umjetne inteligencije. A ono najljepše, kroz inicijativu Heroes, udruga dovodi učenike u vodeće hrvatske tehnološke tvrtke, gdje mogu iz prve ruke vidjeti kako izgleda rad s naprednim tehnologijama.

“Da bismo razumjeli svijet koji se mijenja pred našim očima, moramo ulagati u znanje - ne samo kako bismo znali koristiti umjetnu inteligenciju, nego i kako bismo razumjeli njezin učinak na društvo. AI pismenost nije tehnička vještina, nego nova pismenost 21. stoljeća. Ona nam omogućuje da budemo kritični, kreativni i odgovorni u vremenu u kojem tehnologija postaje dio svakog zanimanja i svake odluke.” - poručuje Lorena Barić, izvršna direktorica CroAI.

Više informacija o spomenutim projektima Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju - CroAI, samoj udruzi te kako postati članom i uključiti se u zajednicu, možete pronaći na službenoj stranici udruge: www.croai.org