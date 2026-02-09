Još malo vremena za najbolju kupnju sezone!

Završna faza sezonskih sniženja donosi dodatne pogodnosti na pažljivo odabrane kolekcije svjetski poznatih modnih brendova među kojima su Guess, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Liu Jo, Desigual, Superdry, UGG, Karl Lagerfeld, Steve Madden, kao i brojni drugi modni favoriti.

Od bezvremenskih klasika do trendovskih komada koji su obilježili sezonu – FINAL SALE idealna je prilika za pametnu kupnju i osvježavanje garderobe po posebno povoljnim uvjetima. U ponudi su tenisice, čizme, torbe, ruksaci, modni dodaci i statement komadi poput bundi i kaputa koji spajaju funkcionalnost i trend. Fashion&Friends i Fashion Company okupljaju raznoliku selekciju brendova koja omogućuje kupcima da na jednom mjestu pronađu sve – od casual i sportskih linija do premium komada – po posebno povoljnim cijenama.

Kupci mogu birati između širokog asortimana odjeće, obuće i modnih dodataka za žene i muškarce, a dostupnost ponude vrijedi u svim Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama, online te putem mobilne aplikacije, omogućujući jednostavnu i fleksibilnu kupnju.

Ne propustite posljednje dane sezonskih sniženja i osigurajte svoje omiljene modne komade na vrijeme – jer najbolji ulovi nestaju prvi.

FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula

FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia

CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia

LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93