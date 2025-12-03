FREEMAIL
Spektakl za najmlađe /

Jojo, Ententinići, Kockić te Zagrepčanke i dečki preuzimaju Avenue Mall za Svetog Nikolu!

Jojo, Ententinići, Kockić te Zagrepčanke i dečki preuzimaju Avenue Mall za Svetog Nikolu!
Foto: Promo

Najveseliji Dječji dan Svetog Nikole ove godine donosi omiljene dječje izvođače koji će pretvoriti Avenue Mall u pravu pozornicu smijeha, igre i glazbe.

3.12.2025.
15:42
Promo
Promo

Popularni Jojo (Bojan Jambrošić), Ententinići – Ena, Ten, Tina i Medo Bruf, Kockić te Zagrepčanke i dečki zabavljat će male posjetitelje u subotu, 6. prosinca, od 11 sati na drugom katu ispred Menart knjižare.

Program je organiziran u suradnji Avenue Malla i Menarta, a posjetiteljima će ponuditi razigrano i veselo prijepodne ispunjeno blagdanskim duhom. Mališane očekuju vesele izvedbe, druženje i puno radosti kao idealan uvod u čaroliju nadolazećih blagdana.

Jojo, Ententinići, Kockić te Zagrepčanke i dečki preuzimaju Avenue Mall za Svetog Nikolu!
Foto: Promo

Organizatori pozivaju obitelji da im se pridruže te zajedno proslave Svetog Nikolu u toploj i veseloj atmosferi.

Dođite i uživajte u danu prepunom osmijeha, glazbe i blagdanske čarolije!

