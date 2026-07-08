Između glazbe, kamenih zidina i tišine koja pamti
Kada barokni zvuci ispune varaždinske ulice, a svjetla pozornica obasjaju trgove i dvorišta, postaje jasno zašto je kultura jedno od najprepoznatljivijih lica Varaždinske županije.
Od Varaždina, grada glazbe i njegovih festivala, preko dvoraca i utvrda uključenih u projekt “100 dvoraca”, do tradicijskih običaja, čipke, folklora i gastronomije… ovdje se kulturna baština ne promatra sa strane, nego se doživljava svim osjetilima.
Malo je europskih regija koje na tako malom prostoru čuvaju toliko slojeva povijesti. Na području Varaždinske županije nalazi se čak 38 dvoraca, utvrda i kurija, zbog čega je ovaj kraj važan dio međunarodno prepoznatog projekta „100 dvoraca sjeverne Hrvatske“. Od romantičnog Trakošćana i moćnog Grebengrada do Starog grada Varaždina, Bele, Opeke i brojnih plemićkih kurija skrivenih među brežuljcima, svaki od njih svjedoči o vremenu kada su se ovdje susretali trgovci, plemići, umjetnici i putnici.
No ono što Varaždinsku županiju čini posebnom nije samo broj povijesnih građevina, već činjenica da su one i danas dio života lokalne zajednice. Dvorci nisu tek kulise prošlosti; oni su vrata prema razumijevanju identiteta kraja.
U samom središtu te priče nalazi se Varaždin – grad čije barokne ulice i palače već stoljećima oblikuju kulturni identitet sjevera Hrvatske. Grad koji nosi titulu UNESCO-ova kreativnog grada iz područja glazbe ne živi samo od svoje bogate prošlosti, već svakodnevno stvara nove kulturne sadržaje.
Tijekom Varaždinskih baroknih večeri glazba ispunjava crkve, trgove i povijesne prostore, vraćajući duh vremena u kojem je Varaždin bio jedno od najvažnijih kulturnih središta ovog dijela Europe. Za vrijeme Špancirfesta grad postaje velika pozornica otvorena svima – umjetnicima, glazbenicima, performerima i tisućama posjetitelja koji ulice pretvaraju u prostor susreta i kreativnosti. Festival varaždinskih dvorišta otkrit će i skrivene kutke grada, mjesta koja inače ostaju iza zatvorenih vrata, a tijekom nekoliko dana postaju romantične pozornice za ljetna druženja.
Kultura Varaždinske županije ne završava u gradovima. Ona živi i u Lepoglavi, gdje se stoljećima njeguje umijeće izrade čipke upisane na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Živi u bednjanskom govoru, jednom od najspecifičnijih kajkavskih govora Hrvatske. Živi u tradicijskim kućama, seoskim okućnicama, pučkim običajima, procesijama, pjesmama i plesovima koji se prenose s generacije na generaciju.
A možda se najljepše osjeti za stolom.
Jer ovdje kultura nije odvojena od svakodnevice. Ona se kuša u varaždinskom klipiču, tradicionalnoj peri, jelima pripremljenima prema receptima koje pamte bake i prabake, u čaši vina s brežuljaka Varaždin Brega. A možda najviše u razgovorima koji traju dulje od najduljeg ručka i gostoprimstvu koje se ne može naučiti iz priručnika.
Varaždinska županija nije destinacija koju ćete „odraditi“ u jednom vikendu. To je kraj koji se otkriva polako, sloj po sloj, poput stare knjige čije stranice još uvijek pišu novi naraštaji.