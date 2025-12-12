Inovacije za zdrava srca

U Zagrebu je održan Policy & Diplomacy Forum „Inovacije u kardiovaskularnom zdravlju u doba umjetne inteligencije“, u organizaciji Health Huba i Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj. Ovaj važan međunarodni skup okupio je diplomate, kreatore politika, vodeće europske i hrvatske stručnjake, predstavnike pacijenata i industrije, uoči javnog predstavljanja nacrta Europskog plana za kardiovaskularno zdravlje.

Foto: Promo

Diplomacijom do stvaranja mreža za zdravija društva

Forum je otvorila veleposlanica Kraljevine Nizozemske, H.E. Charlotte van Baak, naglašavajući da međunarodni dijalog i suradnja postaju ključni elementi budućih zdravstvenih politika: „Ekonomski teret kardiovaskularnih bolesti je ogroman, ali ljudski teret je veći. Imamo odgovornost mudro, etički i uključivo koristiti inovacije. Ako se to dogodi, umjetna inteligencija neće samo transformirati kardiologiju, već će transformirati i način na koji gradimo zdravija društva. Nizozemska je spremna surađivati ​​s partnerima u regiji i šire te osigurati da digitalna revolucija u zdravlju srca služi javnom dobru.“

Forumu je prisustvovala i veleposlanica Švicarske, H.E. Beatrice Schaer.

U ime Ministarstva zdravstva sudionicima su se obratili akademik Davor Miličić, predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva i koordinator hrvatskog nacionalnog plana za kardiovaskularno zdravlje te doc. dr. sc. Damir Važanić, voditelj Sektora za primarnu zdrav stgvenu zaštitu, istaknuvši važnost hrvatskih (javno)zdravstvenih inicijativa za zdravlje srca poput uvođenja telekardiologije (TELECORDIS), nacionalnih zdravstvenih pregleda, nacionalnog probira za obiteljsku hiperkolesterolemiju- jednog od najnaprednijih u Europi, dugogodišnjih edukacija o oživljavanju, nacionalnih kampanja „Lov na tihog ubojicu“ „70/26“ i „Znaš li svoj broj?“ i dr. Ove inicijative dokazuju da Hrvatska ima znanje i prakse koje mogu poslužiti kao primjer drugim državama članicama.

Foto: Promo

Prvi panel, posvećen zdravstvenoj diplomaciji i europskim politikama, okupio je veleposlanicu Kraljevine Nizozemske H.E. Charlotte van Baak, akademika Davora Miličića (Hrvatsko kardiološko društvo) i doc. dr. sc. Damira Važanića (Ministarstvo zdravstva), uz online sudjelovanje Annike Eberstein (Partnership for Health System Sustainability and Resilience & Philips), te video-poruke zastupnice u Europskom parlamentu prof. dr. sc. Romane Jerković Kraljić (izvjestiteljica EP za nadolazeći Plan i Chair MEP Cardiovascular Health Group) i zastupnika doc. dr. sc. Tomislava Sokola (izvjestitelj za EHDS), koji su zajednički naglasili važnost koordiniranih europskih politika, dostupnih inovacija i snažnije međunarodne suradnje u području kardiovaskularnog zdravlja.

Istaknuli su da novi EU Plan za kardivaskularno zdravlje donosi „europski okvir“ koji će članicama omogućiti jaču prevenciju, digitalnu povezanost i smanjenje nejednakosti među državama, regijama i pacijentima.

Foto: Promo

Inovacije u dijagnostici, medtechu i umjetnoj inteligenciji

Drugi panel okupio je vodeće stručnjake za medicinske tehnologije i dijagnostiku, među kojima su bili prof. prim. dr. sc. Goran Krstačić (Poliklinika SRČANA), prof. dr. sc. Milan Petković (Philips & Eindhoven University, online) te prof. Paul Dendale (European Association of Preventive Cardiology, video), koji su predstavili napredak u digitalnoj dijagnostici, umjetnoj inteligenciji, telekardiologiji i inovativnim alatima za rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti.

Stručnjaci iz kliničke prakse, biomedicinskih znanosti i industrije istaknuli su ogromni napredak u medtech-u (UZV, MR CT), telekardiologiji i digitalnoj primarnoj skrbi, razvoj robotike, umjetne inteligencije i prediktivnih algoritama, značaj laboratorijske i genetičke dijagnostike za rano otkrivanje nasljednih rizika te važnost dostupnih i standardiziranih dijagnostičkih rješenja u svim regijama.

Video i online sudionici iz Europe prikazali su kako AI i medtech već sada unaprjeđuju ishode liječenja kod milijuna pacijenata, a osobito je istaknut primjer Grada Zagreba koji je uključen u međunarodni projekt CARES s telekardiologijom kroz izvrsne projekte Telecordis i Megi uz podršku Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Foto: Promo

Philipsov znanstveni i Public Policy tim također je doprinijeo panelima na visokoj razini: „Naglasili smo kako značajne inovacije, uvidi temeljeni na podacima i interoperabilne tehnologije mogu ojačati rano otkrivanje, dijagnostiku i povezanu kardiovaskularnu skrb. Kao vodeća tvrtka u području zdravstvene tehnologije, Philips je predan omogućavanju preciznije, učinkovitije i održivije pružanja skrbi u cijelom kontinuumu. Istaknuli smo da je snažna javno-privatna suradnja ključna za ubrzanje napretka i osiguranje jednakog pristupa. Zajedno s partnerima u vladi i zdravstvu, Philips će nastaviti svoj predani doprinos u izgradnji otpornih, za budućnost spremnih sustava kardiovaskularnog zdravlja za sve građane.“, naglasili su MSc Miroslav Šaban i Jesse Schipperijn iz Philips Government and Public Affairs.

Transfer skrbi, task-shifting i integrirani modeli liječenja

Treći panel usmjerio se na ulogu primarne zdravstvene zaštite, ljekarni i multidisciplinarnih timova. Okupili su se stručnjaci za primarnu i bolničku zdravstvenu skrb i integrirane modele liječenja, među kojima su bili akademik Bojan Jelaković (predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju), dr. Ino Protrka (obiteljska medicina), mag. pharm. Ana Soldo (predsjednica Hrvatska ljekarnička komora), uz video-doprinos prof. dr. sc. Ivana Pećina (Hrvatsko društvo za aterosklerozu) i prof. dr. sc. Francesca Giorgina (Vice President, European Diabetes Forum), koji su istaknuli važnost task-shiftinga, ranog otkrivanja rizika i multidisciplinarnog pristupa u skrbi za kardiovaskularne bolesnike uz kreativne javnozdravstvene kampanje koje idu „među ljude“.

Stručnjaci su istaknuli da ranije prepoznavanje rizičnih pacijenata najčešće počinje u ordinacijama obiteljske medicine, farmaceuti i medicinske sestre mogu imati veću ulogu u task-shiftingu, digitalni alati i registri omogućuju bolju koordinaciju skrbi tijekom cijelog liječenja, a moderna laboratorijska dijagnostika već na razini liječnika obiteljske medicine može ukazati na pacijente s rizikom od kronične bubrežne bolesti ili zatajenje srca.

Foto: Promo

Pristup inovacijama i jednake mogućnosti za sve pacijente

Završni panel bavio se pitanjem: „Kako osigurati da inovacije doista dopru do svakog građanina?“ Okupio je vodeće stručnjake za pristup inovacijama i zdravstvenu jednakost, među kojima su bili Miroslav Šaban (Philips CEE), Lovro Bojanić (AstraZeneca), prof. dr. sc. Branko Malojčić (predsjednik Svjetskog udruženja za neurosonologiju, KBC Zagreb), uz online sudjelovanje dr. Valerie Luyckx (Co-Chair European Kidney Health Alliance) te video-poruku Mariusa Geante (Center for Innovation in Medicine) i Magdalene Daccord (FH Europe), koji su zajednički naglasili važnost dostupnosti novih terapija, dijagnostike i digitalnih rješenja svim pacijentima bez obzira na regiju.

Posebno je naglašeno da produljenje životnog vijeka zbog sprečavanja kardiovaskularnih komplikacija otvara potrebu za novim pristupima očuvanju zdravlja mozga, te da integrirana kardiovaskularna skrb mora uključivati i neurologiju, jer zdravlje srca i zdravlje mozga čine nerazdvojivu cjelinu.

Sudionici su razgovarali o modelima financiranja i poticanja inovacija, dostupnosti novih terapija i uređaja, važnosti real-world evidence podataka i EHDS-a, rješavanju nejednakosti između urbanih i ruralnih sredina te stvaranju cjelovitog ekosustava u kojem su prevencija, dijagnostika, liječenje i rehabilitacija međusobno povezani.

Foto: Promo

Lovro Bojanić, Governmental Affairs and Market Acces Lead iz AstraZenece je zaključio: „Inovacija potiče napredak u svakom području liječenja kardiovaskularnih bolesti. No, kada je riječ o pristupu inovativnim lijekovima, naša regija i dalje zaostaje za zapadnom Europom. Kako bismo premostili taj jaz, potreban nam je transparentan i suradnički dijalog među svim dionicima u zdravstvu. Dosljednim mjerenjem ishoda i demonstracijom stvarne vrijednosti možemo omogućiti brži pristup pacijenata tretmanima koji su najvažniji.“ U istom duhu je i predsjednica European Kidney Health Alliance Valerie Luyckx poslala poruku o potrebi dostupnosti terapijskih inovacija koje odgađaju komplikacije kronične bubrežne bolesti i koje imaju kardioprotektivni učinak, no još uvijek nisu u punom opsegu dosegle svoj potencijal za pacijenta, zdravstvo i društvo.

Zaključak panela bio je jasan: ne može biti modernog zdravstva bez jednakog pristupa inovacijama i modernim rješenjima.

Foto: Promo

Zaključak — Europa zdravih srca!

Forum je zaključen snažnom porukom da ovakvi dijalozi ne smiju biti izolirani, već temelj buduće suradnje. Inovacije su tu — nadohvat ruke — ali samo zajedničkim radom svih dionika mogu postati stvarna korist za svakoga pacijenta.

Organizatori su zahvalili europskim institucijama Parlamentu i Komisiji, MEP Jerković Kraljić, MEP Sokolu, Ministarstvu zdravstva, Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Hrvatskom kardiološkom društvu, Hrvatskoj ligi za hipertenziju, The Partnership for Health System Sustainability and Resilience, European Kidney Health Alliance, Philipsu, AstraZeneci, govornicima, kliničarima, pacijentima i partnerima iz industrije na doprinosu i podršci.

Zaključno je istaknuto:

„I mi imamo san — san o Europi u kojoj je svako srce zaštićeno, inovacije dostupne svima, a kardiovaskularna budućnost oblikovana nadom i nezaboravnim životnim momentima, a ne bolešću.“