In Shape okupio zajednicu žena koje sjaje iznutra

Magija pokreta u zimskom sjaju moguća je i kad temperature padnu i motivacija pred blagdane se smanji. In Shape Boutique fitness & pilates studiji pripremili su posebnu večer koja vraća fokus na ono što je stvarno važno. Događanje u organizaciji poznatog fitness i pilates studija u zaprešićkim Novim Dvorima okupilo je ljubitelje fitnessa i zdravog načina života, pružajući jedinstveno iskustvo treninga na nesvakidašnjoj povijesnoj lokaciji grada uz čaroliju božićnih pjesama i blagdanskoga ozračja. Entuzijasti pokreta i rekreacije našli su se u isto vrijeme i na istom mjestu.

Foto: Promo

U čarobnoj atmosferi zajedništva, međusobnog razumijevanja i podrške, vladala je vesela energija pokreta dok su treneri i trenerice In Shape studija demonstrirali i vodili različite oblike tjelovježbe. Od mirne i produhovljene Yoge, preko nešto dinamičnijeg i izazovnijeg pilatesa do izgarajuće HIIT tabate (trening visokog intenziteta), a okupljene je za kraj dočekala plesna koreografija uz božićne stihove i ritam kojima su se rado svi priključili. Uzvanike je oduševio iznenadan posjet Djeda Božićnjaka, koji je In Shape klijentima dijelio poklone u znak zahvalnosti i kao nagradu za dosljednost i upornost tijekom treninga u 2025. godini.

Foto: Promo

Posebnu notu događaju dodali su partneri eventa – hrvatski wellbeing i lifestyle brendovi. Nakon uspješno odrađenog sportskog programa, aktivne sudionice su povratile snagu uz nutritivno vrijedne pločke ličkog brenda Smočnica, utažile su glad i žeđ uz proizvode iz Good Fooda, a dodatno se zagrijala atmosfera uz Muškat vinarije Pavlečić koji je kreiran u suradnji s In Shape studijom, kako bi slavio žensku ljepotu, snagu i strast.

Okupljene entuzijastice, koje ulažu svoje dragocjeno vrijeme u najbolji način brige za sebe – aktivan pokret za tijelo i duh, uživale su i u novitetima. Predstavljena im je čudesna “plava matcha” brenda Materia. Napitak divne plave nijanse, koji se dobiva od praha cvijeta leptirastog graška, a stoljećima se već koristi u tradicionalnoj azijskoj medicini kao ultimativni longevity napitak. Uz brigu za tijelo i duh, upravo je postizanje dugovječnosti zajednički cilj brendova In Shape i Materia.

Foto: Promo

Svaki detalj – dress code, sportski i zabavni program posebno su osmišljeni da bi uzvanicima pružili jedinstveno iskustvo u harmoniji uz slavlje energije pokreta, darivanja i zajedništva.

“U ovoj čarobnoj atmosferi zajedništva smo se okupili kako bismo proslavili uspjehe koje smo ostvarili kroz godinu i kako bi se zahvalili našim klijentima na povjerenju i vjernosti. Ostvarili smo san o otvorenju novog studija, izuzetno sam sretna što su nam grupe popunjene, a posebno me veseli vidjeti osmijehe na licu naših klijentica nakon završenog treninga. Čestitam svakoj od njih jer su ustrajne u svojem naumu da sjaje svaki dan, a ne samo kroz prosinac. Svakodnevnicu su upotpunile novim ritualima, napravili su korak prema zdravijem i svjesnijem životu i dokazali da iza svega stoji jedna čvrsta odluka, a ne primjerice nova godina, kako si često volimo zamisliti da ćemo započeti bolje i odlučnije,” izjavila je Valentina Lozić suvlasnica i direktorica In Shape Boutique Pilates studija u Zaprešiću.

Foto: Promo

Lejla Dizdarević, direktorica i vlasnica In Shape Boutique Fitness studija na Vrbanima te suvlasnica In Shape studija u Zaprešiću ovim putem je naglasila:

„U današnje vrijeme, često se fokusiramo na fizički izgled, zaboravljajući da su pravi temelji ljepote dublji od onoga što vidimo na površini. Dok se trudimo oblikovati naše tijelo i izgled, pozivam sve da pogledaju u ogledalo i prepoznaju ono što je doista važno. Ulaganjem u osobni razvoj, mentalno zdravlje i emocionalnu otpornost stvaraju se osnove za istinski pozitivan identitet, a to je ono što zagovaramo kroz In Shape zajednicu. U znak zahvalnosti našim klijenticama, uz glavni poklon, svaka od prisutnih dobila je i malo džepno ogledalo. Ono nosi simboliku osnaživanja naše unutrašnje ljepote. Vjerujemo da je jedina osoba pred kojom se možemo posramiti ona koja stoji ispred nas u ogledalu. I kako D.W. kaže:„Na putu svog života možeš prevariti cijeli svijet i u prolazu će te ljudi tapšati po ramenu, ali će ti konačna plaća biti bolno srce i suze ako si prevario, izdao i razočarao čovjeka u zrcalu.“

Prije ulaska u Novu, 2026. godinu, pogledajte samoga sebe i vidite što vam taj čovjek ima za reći. Uđite u 2026. zahvalni na svome odrazu!“