Hrvatska kao gastro-destinacija prepoznatljivija od Španjolske i Grčke

Rezultati su to istraživanja koje je provela agencija Improve za Mastercard u listopadu 2025., a koji su predstavljeni na Danima hrvatskog turizma u Dubrovniku na panelu Hrvatske gospodarske komore naziva Što turist danas traži, a Hrvatska (još) ne servira?

"Hrvatska još uvijek razvija svoj gastronomski brend, što pokazuje i danas predstavljeno istraživanje. Lovimo korak za turističkim velesilama, ali imamo mnoge adute od kojih sami gosti ističu kvalitetu namirnica i bogatstvo autentičnih jela. Veliki iskorak na tom putu – potvrđuju i gosti – bila bi objava nacionalne kulinarske karte autentičnih, tradicijskih jela i regionalnih specijaliteta kao i priča koje stoje iza jela, vina i ljudi. Autentičnost je i jedno od najvažnijih obilježja premium turizma čijem razvoju će doprinos dati projekt Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje, definiranjem jela koja najbolje predstavljaju kulinarski imidž naših regija", poručila je Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam HGK.

Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam HGK

Projekt "Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje" definirat će, standardizirati i predstaviti gastronomske identitete regija te objaviti Manifest hrvatske kuhinje. Svaka godina projekta posvećena je jednoj regiji, a u prvoj sezoni radna skupina iskusnih chefova standardizira recepte za šest dalmatinskih jela: crni rižoto, riblju juhu, mariniranu ribu, brudet, ribu s gradela i blitvu te pašticadu s njokima. Projekt je uz HGK podržalo i Ministarstvo turizma i sporta.

"Naš projekt Uplift već petu godinu podupire male poduzetnike u turizmu, a sada, kroz ovu kulinarsku granu putem partnerstava i istraživanja, želimo osnažiti i ono po čemu nas gosti najviše pamte, a to je gastronomija. Stvaramo prvi Manifest hrvatske kuhinje, nacionalni standard koji daje jasnoću, vjerodostojnost i kontinuitet u predstavljanju hrvatske gastronomije, čime se domaćim ugostiteljima, edukatorima i institucijama daje alat za razvoj ponude, a Hrvatskoj snažan temelj za brendiranje kao autentične i cjelogodišnje gastro destinacije", istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj

Gastronomska ponuda sve češće postaje razlog dolaska gostiju u Hrvatsku. Gotovo svaki peti gost navodi hranu kao jedan od ključnih motiva za putovanje. K tome, većini ispitanika iz Mastercardova istraživanja je hrvatska gastronomska ponuda bila u skladu s očekivanjima (59 posto), a čak je oko jedna trećina njih (29 posto) bila ugodno iznenađena.

"Najveći hrvatski gastronomski adut je mala boutique proizvodnja, autohtoni proizvodi koje gosti često nalaze na samom pragu domaćina, pretežito malih OPG-ova. U skladu s time, adut su nam i autentični restorani s kratkim lancima opskrbe i tradicionalnim tehnikama pripravljanja hrane, kao što su gradele ili peka", izjavio je Marin Medak, chef u restoranu RougeMarin.

Marin Medak, chef u restoranu RougeMarin

Gastronomija je svakom četvrtom ispitaniku najistaknutiji interes na putovanjima. Dvije trećine ispitanika cijenu ističu kao glavni faktor kod odabira destinacije, dok na hranu i piće izdvajaju 20 do 40 posto svog planiranog budžeta za putovanje. Tek je jedna petina ispitanika rekla da našu gastronomiju poznaje poprilično ili vrlo dobro.

Radovan Marčić, gastrokritičar

"Komparativna prednost naše kuhinje prvenstveno je u predstavljanju tradicije jer ona je temelj svake kuhinje i s njom se valja ponositi, kao što to rade svi u našem okruženju. Prednost bi nam trebala biti i kvalitetne namirnice izvornijeg i boljeg okusa od masovno uvezenih, ali moramo ih znati prezentirati. Upravo prezentacija što, od čega i kako se kuha jedna je od većih boljki domaćeg kulinarstva. Zato je Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje projekt koji nastoji riješiti postojeće probleme i unaprijedit profesionalno kulinarstvo", naglasio je Radovan Marčić, gastrokritičar.

Istraživanje agencije Improve za Mastercard provedeno je na uzorku od više od 3 tisuće ispitanika iz Italije, Slovenije, Njemačke, Poljske i Mađarske koji su u posljednjih pet godina putovali u inozemstvo. O rezultatima istraživanja i važnosti sustavnog pozicioniranja hrvatske gastronomije kao jednog od ključnih stupova turističke ponude u panelu HGK na DHT-u razgovarali su Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj, chef Marin Medak te gastronomski stručnjak Radovan Marčić.

Na poveznicama su dostupni detaljniji rezultati istraživanja i više informacija o projektu Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje.