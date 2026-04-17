Harmonikom i gitarom kroz šansonu, flamenko i ritmove Južne Amerike

„Elvis Stanić AIRes Collective“ novi je projekt najnagrađivanijeg hrvatskog jazz-skladatelja, multiinstrumentalista i producenta. U njemu su mu se pridružili također vrhunski jazz glazbenici Goran Rukavina, Leon Brenko i Žiga Kožar. „AIRes“ simbolizira „air“, zrak, odnosno – harmoniku.

„To je potpuno novi bend, novi ljudi, nove, drukčije energije“, rekao je Elvis Stanić. „Goran Rukavina, moj nekadašnji basist i kontrabasist, stari 'ratni drug', tu je kao naš prvi oslonac – netko tko telepatski zna svaki moj sljedeći ton. Zatim Leon Brenko, izvrstan, a samozatajan pulski džez-pijanist klasičnog backgrounda, ovaj put ulazi u nepoznato, nešto što nije nikad prije radio, a u čemu se snalazi kao riba u vodi. Žiga Kožar, ljubljanski bubnjar, tretira svoj instrument kao udaraljke – pažljivo, s mjerom, više slušajući nego svirajući... Taj bend je dijametralan mojim dosadašnjim ekipama, i to se čuje!“

Elvis Stanić dobitnik je više od trideset Porina te najviših hrvatskih i međunarodnih jazz priznanja, a sada ponovno spaja naizgled nespojivo – autorsku glazbu iz jazz opusa u prepoznatljivom zvuku gitare te novi zvuk francuske harmonike, argentinskog tanga, sambe i bossa nove.

„Vodio sam se time da sve to pokušam spojiti u jedan novi izričaj koji zadržava specifičnost svakog od idioma, ali kroz prizmu jednog, recimo, mediteranskog duha“, objasnio je Stanić. „Ovaj put fokus je na jazz-harmonici i na tome kako je spojiti s gitarom. Gitara postaje harmonika i obrnuto“, dodao je.

Naglasio je da harmonika izražava glazbene idiome iz cijeloga svijeta, ali i to da je želi izvući iz negativnog svjetla, u kakvom je ponekad gledamo na našim prostorima.

AIRes Collective tako će publiku povesti u šetnju pariškim ulicama, uz neobuzdanu radost francuskog joie de vivrea, proći će s njom Španjolskom uz njezin flamenko i pozvati je na tango u Buenos Airesu, propitkujući opojnu južnoameričku senzualnost.

Elvis Stanić AIRes Collective – Lisinski srijedom, 22. travnja u 20 sati!