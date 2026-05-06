Haljine iz kojih se nećemo skidati cijelo proljeće

A kada je u pitanju moda, ne možemo skrivati da se nismo veselili skidanju brojnih slojeva odjeće i nošenju onih laganijih komada. Moramo priznati samo ipak najsretniji s činjenicom da haljine postaju dio naše svakodnevice. Uvijek škicamo web trgovine u potrazi za novim modelima koje ćemo rado dodati u našu kolekciju, a oduševila nas je ponuda koju ima Answear.hr.

Kada su haljine u pitanju, odlučili smo igrati na sigurno, i ostati vjerni brendu za koji provjereno znamo da nas neće razočarati, kako kada je u pitanju kvaliteta, ali i šarolik izbor. Znate kako se kaže da nema bolje komada u ormaru od crne haljine, a mi bismo rekli da svakoj želi za proljeće treba Guess haljina. Svaka Guess haljina spoj je trendi detalja uz ženstvenu estetiku kojoj je brend vjeran, a tijekom pregledavanja ponude naišli smo na tri zanimljiva kroja haljina iz kojih se nećemo skidati cijelo proljeće.

Slip haljina

Ovaj model haljine iz sezone u sezonu ne gubi na popularnosti, i to s punim pravom. Elegantne i ženstvene, slip haljine nježno prianjaju uz tijelo i prate njegovu liniju, a pritom su udobne na koži i u njima se neometano možemo kretati. Od klasičnih modela u crnoj boji koji super izgledaju i u poslovnim prilikama preko onih u nježnijim, proljetnih nijansama za svečane prilike, Guess haljina u slip kroju ima zaista mnogo.

Foto: Answear

Haljine s detaljem oko struka

Kako jednostavnu haljinu učiniti posebnom? Uz malene promjene u dizajnu i konstrukciji. Ovog proljeća vidimo veliku popularnost haljina s detaljima oko struka kao što je remenje ili mašna. Na prvi pogled maleno odstupanje od klasike, čini veliku razliku u cjelokupnom izgledu. Haljine s detaljima u struku elegantnija su verzija dnevnih modela, a vrlo lako ih je ukombinirati u razne prilike, od tenisica za posao, preko balerinki za dnevna događanja, ali i salonki kada želimo unijeti dozu maksimalne elegancije u izgled.

Foto: Answear

Kratke haljine

Veliki zaljubljenici smo u haljine koje je moguće nositi svaki dan na posao, ali ne možemo odoljeti dodavanju nove kratke haljine u kolekciju. Guess haljina u dužini do pola bedra na neki način je zaštitni znak brenda, njihove haljine uvijek su ženstvene i elegantne, a bez obzira odaberete li uski model u crnoj boji koji je savršen za izlaske, ili romantičan cvjetni dezen u malo opuštenijem stilu, sigurni smo da nećete pogriješiti.

Foto: Answear

Članak je nastao u suradnji s brendom Answear.