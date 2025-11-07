GoKart Centar slavi 2. rođendan uz 50% popusta

GoKart Centar u Westgateu Cityju, najveći i najzabavniji karting centar u regiji, puni dva rođendanska kruga i to na najbolji mogući način: velikom proslavom uz 50% popusta na sve vožnje!

Utorak, 11. studenoga 2025., od 16 sati svi posjetitelji moći će doživjeti pravu adrenalinsku avanturu u pola cijene. Slavimo dva kruga oko sunca uz tisuće osmijeha i nebrojeno mnogo vožnji koje će obilježit ovaj poseban dan, a vesela ekipa GoKart Centra poziva sve, od najmlađih do najhrabrijih, da nam se pridruže u slavlju.

Zabava za cijelu obitelj

Imamo 4 staze i 8 različitih konfiguracija, što nas čini jedinstvenim u cijeloj regiji. Legendarna staza Panda Infinity Speedway, s impresivnih 1150 metara dužine, nosi kraljevsku titulu najduže unutarnje karting staze u regiji, dok su Baby Panda, Bamboo Circuit od 470 metara i Panda Express od 740 metara idealne za brze i tehnički zanimljive vožnje.

Foto: GoKart Centar

Bez obzira na iskustvo ili godine, svatko može pronaći svoj idealan bolid:

Baby kart - za najmlađe ljubitelje Formule 1

GTR - savršen izbor za djecu i početnike

SR4 - za one koji žele pravo rental karting iskustvo

Foto: GoKart Centar

Zahvaljujući vrhunskoj opremi i sigurnosnim standardima, GoKart Centar pruža nezaboravno iskustvo vožnje za sve uzraste. Kod nas su oduševljeno vozili i najbolji vozači na dva i četiri kotača poput ekipe iz WRC i ERC svijeta. Najbolji dio priče je da je cijela avantura zamišljena kao igrica i morate ostvariti kvalifikacijska vremena kako biste napredovali i „otključali“ drugu stazu i jači bolid. Više o prvom dolasku i kvalifikacijskim vremenima možete pronaći ovdje: https://gokartcentar.hr/prvi-put-vozis-u-gokart-centru-evo-sto-sve-moras-znati/

Osim zabavnih adrenalinskih vožnji, GoKart Centar poznat je i kao mjesto za rođendanske proslave, team buildinge nakon kojih poslovni rezultati rastu do neba, dječje vožnje, utrke, natjecanja, kao i posebne programe poput PandAkademije - karting škole za buduće prvake, individualne treninge i brojnih drugih stvari. U svakom kutku centra osjeća se atmosfera zabave, timskog duha i sportskog uzbuđenja.

GoKart Centar je zabava za cijelu obitelj i mjesto gdje se stvaraju sjećanja koja se pamte i priče koje se prepričavaju godinama.

Poziv na karting slavlje

„Želimo zahvaliti svima koji su nas podržavali od prvog dana. Dva rođendana su tek početak, a pravi adrenalin tek slijedi. Dođite i zabavite se”, poručuje ekipa GoKart Centra.

Nazovite i rezervirajte svoju vožnju na telefon +385 99 1626 447, a ako se zbog gužve nitko ne stigne javiti pošaljite e-mail info@gokartcentar.hr

Ne brinite, ne trebate ništa ponijeti sa sobom osim osmijeha i želje za super provodom jer sve vas čeka spremno za vožnju života. Vidimo se 11.11.2025. od 16 sati i uljepšajte nam dan svojim dolaskom.

Ako mislite da smo daleko, znajte da vam od Bundeka do nas treba 25 minuta vožnje. Vidimo se na stazi.

Za više informacija i razne akcije pratite nas na:

Web: https://gokartcentar.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/GoKartCentar/

Instagram: https://www.instagram.com/gokartcentar/