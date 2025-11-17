Galerija Spirit of Art predstavlja Beskonačne vrpce Gordane Bakić

Na razmeđu slike i crteža stvara se prostor stalne mijene strukture radova i autorica upravo u toj zoni između dviju disciplina razvija svoj prepoznatljiv vizualni jezik – precizan i slojevit, istodobno racionalan i intuitivan. Crtež donosi jasnoću, strukturu i disciplinu geste, dok slika uvodi emocionalnu rafiniranost i atmosferu kao i osjećaj prostornosti. Ta napetost između kontroliranog i fluidnog tvori temelj umjetničkog istraživanja kojem je umjetnica posvećena više od deset godina. Motiv vrpce, trake ili linije koja se neprekidno nastavlja, pojavljuje se kao vizualna i misaona konstanta u njezinu radu. On nije samo formalni element, već i metafora toka misli, introspekcije i vremenskog preplitanja – sjećanja i iskustva, prolaznosti i kontinuiteta. Autorica Gordana Bakić povodom otvorenja je izjavila:

Gordana Bakić Foto: Promo

„Na granici između slike i crteža, tako bih ukratko mogla definirati strukturu umjetničkih radova kojima se bavim posljednjih desetak godina. Štoviše, ta struktura je tijekom vremena postajala sve detaljnija, nadopunjavana sitnim elementima, čineći je tako sve izazovnijom. Dvojnost crteža i slike važna je odrednica tih radova jer preciznost i jasnoća detalja koju nude crtačke tehnike intenziviraju vizualna događanja unutar formata. S druge strane, mogućnosti slikarskih opisa preoblikuju prostor u raspoloženje, daju mu karakter i osjećaje. Svaki novi prikaz svojevrsno je putovanje u neistražene prostore koji se kontinuirano mijenjaju i međusobno prožimaju. Idejnim konceptom izložbe želja mi je nastaviti istraživanje imaginarnih i introspekcijskih polja, nastaviti transformiranje elemenata kojima je početna pozicija objekt/predmet/zbilja, a koji kontinuirano traže nove oblike. Razvoj tih elemenata je nepredvidljiv, u svom stalnom traganju možda potpuno prepušten beskonačnoj mijeni.“

Foto: Promo

Na otvorenju izložbe akademik i umjetnik Tomislav Buntak je izjavio:

„Gordana Bakić je od studentskih dana, odmah, pokazala nevjerojatan likovni senzibilitet i visoku radnu etiku koja se nastavila kroz čitavu njenu dosadašnju karijeru. Zaljubljenost u slikarski crtež koji oblikuje nove prostore mogućnosti slike i crteže, velike ambijentalne kompozicije kreirali su njeno posebno i osobno mjesto na našoj umjetničkoj sceni usprkos trendovima, modi, ključnim riječima za dobivanje EU projekata i više ili manje ispunjenim aplikacijama prije nego su umjetnička djela uopće napravljena. Umjetnost koja se osjeća i živi je dobar opis za Gordanu Bakić i kad radi kao profesorica sa studentima na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kao i kad stvara svoje posebne prostore umjetničkog stvaralaštva koji pokazuju zašto je likovna umjetnost važna za ljudsku sudbinu. Svaka njena izložba je važan i nezaobilazan događaj na suvremenoj likovnoj umjetničkoj sceni.“

Foto: Promo

„Beskonačne vrpce nisu prikaz stvarnosti, nego način promišljanja njezine promjenjivosti jer objekt, predmet ili zbilja kod Gordane Bakić ne mogu prestati tragati za novim oblicima. Kroz dinamiku linije i pokreta, autorica otvara prostor u kojem se slika više ne promatra kao statičan objekt, nego kao misaoni proces – kao beskonačno putovanje kroz mijenu i vlastitu percepciju iste,“ dodala je kustosica galerije Anita Ruso Brečić.

Foto: Promo

Real grupa i The Artisan Gin podržali su novu izložbu kako bi javnosti omogućili uživanje u novom valu umjetnosti u galeriji Spirit of Art. Ulaz na izložbu je slobodan. Galerija se nalazi na adresi Pod zidom 12 i otvorena je od 11:00 do 19:00 sati (nedjeljom i praznicima galerija ne radi).