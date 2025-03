Galaxy S25 serija kao vaš idealni AI partner

Ovi uređaji nisu samo pametniji – oni aktivno uče, prilagođavaju se korisnicima i pružaju personalizirano iskustvo bez ugrožavanja privatnosti i sigurnosti. Bilo da odaberete Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ili Galaxy S25, svaki model nudi inovativne AI značajke koje olakšavaju vašu produktivnost, komunikaciju i organizaciju, pretvarajući ih u prave AI asistente koji razumiju i predviđaju vaše potrebe.

Prirodna i jednostavna interakcija

S One UI 7 sučeljem, Galaxy S25 serija uvodi višestruko interaktivne AI agente sposobne za interpretaciju teksta, govora, slika i videozapisa, omogućujući prirodnije interakcije. Nadograđena Circle to Search with Google značajka omogućuju brže i kontekstualnije pretraživanje sadržaja na zaslonu, prepoznajući telefonske brojeve, e-mail adrese i URL-ove te omogućujući brze akcije poput poziva ili posjeta web stranici jednim dodirom.

Napredne AI mogućnosti produktivnosti

Novi Galaxy AI Hub omogućuje korisnicima jednostavno upravljanje uređajem kroz pametne AI asistente. Na primjer, AI Meeting Notes automatski pretvara govor u tekst i sažima sastanke, dok AI Summary može sažeti e-mailove i dokumente u jednostavne natuknice. Uz to, Samsung Notes sada uključuje AI funkcionalnosti koje omogućuju automatsko prepoznavanje rukopisa i pretvaranje u digitalni tekst, dok AI Voice Dictation nudi precizno prepoznavanja govora na više jezika. Multi Window nam omogućuje istovremeno korištenje više aplikacija – primjerice, možete pratiti zadatke u Samsung Notes dok paralelno provjeravate e-mailove. Now Brief značajka pruža uvide i preporuke na temelju vaših aktivnosti, dok Now Bar osigurava brz pristup ključnim informacijama poput vijesti i vremenske prognoze.Uz Gemini organizacija zadataka postaje još intuitivnija. Ovaj AI alat može sažeti YouTube videozapise, pretražiti galeriju ili dodati događaje u kalendar jednom jednostavnom naredbom.

Personalizirana AI iskustva

Galaxy S25 serija donosi i napredak u razumijevanju prirodnog jezika, olakšavajući svakodnevne zadatke. Korisnici mogu jednostavno zatražiti pronalazak određene fotografije u Samsung galeriji ili prilagoditi veličinu fonta u postavkama. Integracija s Gemini asistentom omogućuje besprijekornu interakciju unutar Samsung i Google aplikacija, kao i s aplikacijama trećih strana poput Spotifyja. Na primjer, moguće je pronaći raspored omiljenog sportskog kluba i dodati ga u Samsung kalendar jednostavnom naredbom.

Osim toga, Galaxy S25 dolazi s Focus Mode značajkom koja vam pomaže da se usredotočite na važne zadatke bez ometanja i uz koju s lakoćom možete privremeno isključiti obavijesti i ograničiti pristup određenim aplikacijama, omogućujući vam da radite učinkovitije.

Privatnost i sigurnost podataka

U eri AI-a, personalizacija ide ruku pod ruku s privatnošću. Na Galaxy S25 uređajima, Personal Data Engine analizira podatke na uređaju kako bi pružio visoko personalizirana iskustva koja odražavaju preferencije i obrasce korištenja korisnika, osiguravajući da privatni podaci ostanu sigurni i zaštićeni.

Samsung predstavlja i posebnu Galaxy promociju, koja traje od 27. ožujka do 4. svibnja 2025. ili do isteka zaliha. Kupci koji kupe Galaxy A36 ili A56 dobit će adapter za napajanje od 45 W. Oni koji se odluče za Galaxy S24, S24 FE, Z Flip6 ili S25 dobit će adapter za napajanje od 45 W i Galaxy Buds3 bežične slušalice. U međuvremenu, kupci koji kupe Galaxy S25+, S25 Ultra ili Z Fold6 bit će nagrađeni adapterom za napajanje od 45 W, Galaxy Buds3 slušalice, kao i tablet računalo Galaxy Tab A9 LTE.