Eurospin nastavlja širenje u Hrvatskoj: Devet novih poslovnica do sredine 2026.

Eurospin nastavlja širenje u Hrvatskoj: Devet novih poslovnica do sredine 2026.
Foto: Promo

Cilj je da što većem broju kupaca ponudi kvalitetne proizvode po najpovoljnijim cijenama.

3.11.2025.
11:57
Eurospin nastavlja s dinamičnim širenjem svoje prodajne mreže u Hrvatskoj. Do kraja ove godine planirano je otvorenje novih poslovnica u Vukovaru, Metkoviću, Varaždinu te druge poslovnice u Osijeku.

U prvom kvartalu 2026. kupce će dočekati nove lokacije u Kukuljanovu, Zagrebu (Savska Opatovina) i Zlataru, dok su u drugom kvartalu 2026. u planu otvorenja druge poslovnice u Puli te poslovnice u Dugoj Resi.

Širenjem mreže Eurospin dodatno potvrđuje svoju predanost hrvatskom tržištu i cilju da što većem broju kupaca ponudi kvalitetne proizvode po najpovoljnijim cijenama.

