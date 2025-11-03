Eurospin nastavlja širenje u Hrvatskoj: Devet novih poslovnica do sredine 2026.

Eurospin nastavlja s dinamičnim širenjem svoje prodajne mreže u Hrvatskoj. Do kraja ove godine planirano je otvorenje novih poslovnica u Vukovaru, Metkoviću, Varaždinu te druge poslovnice u Osijeku.

U prvom kvartalu 2026. kupce će dočekati nove lokacije u Kukuljanovu, Zagrebu (Savska Opatovina) i Zlataru, dok su u drugom kvartalu 2026. u planu otvorenja druge poslovnice u Puli te poslovnice u Dugoj Resi.

Foto: Promo

Širenjem mreže Eurospin dodatno potvrđuje svoju predanost hrvatskom tržištu i cilju da što većem broju kupaca ponudi kvalitetne proizvode po najpovoljnijim cijenama.