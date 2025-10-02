Dixon i Jimi Jules u Laubi /

Elektronski spektakl ovog petka

Elektronski spektakl ovog petka
×
Foto: Entrio

Zagrebačka Lauba ovog će petka, 3. listopada, postati središte elektronske glazbe kada u sklopu BSH serijala nastupe dva globalno poznata izvođača – Dixon i Jimi Jules.

2.10.2025.
15:33
Promo
Entrio
Publiku očekuje posebno iskustvo jer će Lauba biti transformirana u prostor vrhunske produkcije uz moćan zvuk i dojmljive vizualne efekte. Time BSH još jednom potvrđuje status organizacije koja u Zagreb dovodi najtraženija imena svjetske klupske scene.
Dixon, pravim imenom Steffen Berkhahn, jedan je od najutjecajnijih njemačkih DJ-eva i suosnivač prestižnog labela Innervisions. Njegove setove obilježava spoj dubokog housea i sofisticiranog groovea, zbog čega je godinama na listama najboljih svjetskih DJ-eva.
Jimi Jules, poznat po svom inovativnom zvuku koji kombinira house, funk i eksperimentalne elemente, također je izvođač čiji nastupi uvijek donose svježinu i energiju na plesni podij.
Ulaznice za ovaj audiovizualni spektakl dostupne su putem Entrio.hr platforme, a s obzirom na interes publike, preporučuje se pravovremena kupnja.
BSH i ovim događajem nastavlja nizati vrhunske produkcije i donositi Zagreb na mapu nezaobilaznih destinacija elektronske glazbe.
Još iz rubrike
Istraži jezive zločine na Voyo!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Dixon i Jimi Jules u Laubi /
Elektronski spektakl ovog petka