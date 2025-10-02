Elektronski spektakl ovog petka

Publiku očekuje posebno iskustvo jer će Lauba biti transformirana u prostor vrhunske produkcije uz moćan zvuk i dojmljive vizualne efekte. Time BSH još jednom potvrđuje status organizacije koja u Zagreb dovodi najtraženija imena svjetske klupske scene.

Dixon, pravim imenom Steffen Berkhahn, jedan je od najutjecajnijih njemačkih DJ-eva i suosnivač prestižnog labela Innervisions. Njegove setove obilježava spoj dubokog housea i sofisticiranog groovea, zbog čega je godinama na listama najboljih svjetskih DJ-eva.

Jimi Jules, poznat po svom inovativnom zvuku koji kombinira house, funk i eksperimentalne elemente, također je izvođač čiji nastupi uvijek donose svježinu i energiju na plesni podij.

Ulaznice za ovaj audiovizualni spektakl dostupne su putem Entrio.hr platforme, a s obzirom na interes publike, preporučuje se pravovremena kupnja.

BSH i ovim događajem nastavlja nizati vrhunske produkcije i donositi Zagreb na mapu nezaobilaznih destinacija elektronske glazbe.