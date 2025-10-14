Elektrificirana ofenziva Omoda & Jaecoo

Hrvatsko automobilsko tržište ovog je rujna postalo bogatije za novi brend Omoda & Jaecoo, koji dolazi pod okriljem kineskog tehnološkog diva Chery Group, jednog od najvećih proizvođača automobila u Kini i najbrže rastućih globalnih koncerna. S više od pet milijuna izvezenih vozila i prihodom od 39,1 milijardu američkih dolara u 2024. godini, Chery je ove godine zabilježio impresivan uspon na Fortune Global 500 listi, dosegnuvši 233. mjesto.

Foto: Promo

Dolazak Omoda & Jaecoo u Hrvatsku dio je šire europske strategije elektrifikacije koja se temelji na razvoju NEV (New Energy Vehicles) vozila. U fokusu početne faze prodaje dva su ključna modela, Omoda 5 EV i Jaecoo 7 SHS, namijenjeni kupcima koji traže visok stupanj tehnologije, energetsku učinkovitost i cjenovno pristupačnu alternativu u sve popularnijem SUV segmentu.

Foto: Promo

Omoda & Jaecoo na europsko tržište dolaze kao jedinstveni brend s dvostrukim identitetom, u skladu s globalnom strategijom Dual brand – Dual lifestyle. OMODA predstavlja urbanu, modernu i tehnološki usmjerenu marku koja cilja mlađu, digitalno osviještenu publiku. Njezin dizajn karakteriziraju dinamične linije, futuristički detalji i naglasak na naprednu digitalnu povezanost. JAECOO, s druge strane, donosi elegantnu interpretaciju off-road filozofije uz kombinaciju robusnosti, sofisticiranosti i snažnog plug-in hibridnog pogona. Unatoč različitim karakterima, oba brenda dijele zajedničku filozofiju: ponuditi visokotehnološku mobilnost dostupnu širokom krugu korisnika, potvrđujući da elektrifikacija više nije luksuz, nego realan i pristupačan izbor.

Foto: Promo

Potpuno električni Omoda 5 EV razvijen je kao gradski crossover optimiziran za svakodnevnu upotrebu i otvorenu cestu. Elektromotor snage 150 kW (204 KS) uparen je s litij-ionskom LFP baterijom kapaciteta 61 kWh, koja prema WLTP protokolu omogućuje doseg do 430 kilometara. Zahvaljujući brzom DC punjenju do 80 kW, baterija se od 30 do 80 posto može napuniti za svega 28 minuta. Vozilo se ističe visokom učinkovitošću pogona od 94 posto i aerodinamičnim koeficijentom otpora od 0,281, dok konstrukcija s 78 posto čelika visoke čvrstoće osigurava optimalnu sigurnost i upravljivost.

Foto: Promo

Unutrašnjost donosi suvremeno digitalno iskustvo kroz zakrivljeni 24,6-inčni zaslon koji objedinjuje infotainment i instrumente, sustav glasovnog upravljanja, bežično punjenje do 50 W i ambijentalno osvjetljenje u 64 boje. Omoda 5 EV osvojila je maksimalnih 5 zvjezdica na EURO NCAP testu sigurnosti, što je dokaz vrhunske zaštite, preciznog inženjeringa i potpune sigurnosti u svakom trenutku. Sigurnosni sustavi uključuju sedam zračnih jastuka te napredni ADAS paket koji obuhvaća adaptivni tempomat, automatsko kočenje u nuždi, nadzor mrtvog kuta i detekciju umora vozača.

Foto: Promo

Model Jaecoo 7 SHS koristi najnoviju generaciju Super Hybrid System tehnologije koja spaja 1.5-litarski turbobenzinski motor, elektromotor i DHT prijenos. Sam električni doseg je do 90 kilometara, dok je kombinirani doseg do 1.200 kilometara. Sustav razvija snagu do 347 KS u kombinaciji elektromotora i benzinskog motora uz prosječnu potrošnju od samo 0,7 l/100 km prema WLTP standardu. Punjenje baterije od 30 do 80 posto na DC punjaču traje oko 20 minuta. Kabina je iznimno tiha, s vrhunskom NVH izolacijom, digitalnim zaslonima, grijanim i ventiliranim sjedalima te više od 50 aktivnih sigurnosnih funkcija.

Foto: Promo

Omoda & Jaecoo ne grade samo liniju proizvoda, već i cjelovit ekosustav povezanih rješenja koji će dodatno biti predstavljen ovog listopada na International User Summitu u kineskom Wuhuu. Na događaju, koji će se pod geslom Co-Create, Co-Define održati s korisnicima i partnerima iz cijeloga svijeta, bit će predstavljena dva ključna hibridna modela: OMODA 5 SHS-H i JAECOO 5 SHS-H. Sudionici će među prvima moći isprobati i pretprodukcijske modele OMODA 3 i OMODA 7, čiji se dolazak na tržište očekuje u ožujku iduće godine. Time se, uz prezentaciju humanoidnog robota AiMOGA, zaokružuje vizija budućnosti koju Omoda & Jaecoo grade zajedno sa svojim korisnicima.

Foto: Promo

Snažan fokus na tehnologiju prati i temeljna prednost brenda - dostupnost i sigurnost investicije. Omoda & Jaecoo vozila u Hrvatskoj su dostupna kroz mrežu od osam ovlaštenih prodajno-servisnih lokacija. Kupcima su osigurana jamstva do 7 godina ili 150.000 kilometara, kao i dodatno jamstvo na visokonaponske komponente do 8 godina ili 160.000 kilometara. Uključena je i paneuropska asistencija, dok svi modeli imaju punu EU homologaciju i ECE certifikate prema najvišim standardima sigurnosti i zaštite okoliša.4

Foto: Promo

Kao dodatni poticaj elektrifikaciji, model Omoda 5 EV s početnom cijenom od 31.990 eura zadovoljava sve tehničke i financijske uvjete za maksimalnu državnu subvenciju od 9.000 eura, čime se cijena spušta na 22.990 eura. Plug-in hibridni Jaecoo 7 SHS dostupan je po cijeni 36.900 eura s punom opremom, što ga pozicionira ispod konkurentskog praga u svojoj klasi.

Foto: Promo

S jasnom strategijom, globalnim razvojnim okvirom i sveobuhvatnom post-prodajnom podrškom, Omoda & Jaecoo imaju čvrstu osnovu za brzu afirmaciju na hrvatskom tržištu. Njihova misija je jednostavna, ali ambiciozna: učiniti elektrifikaciju dostupnom svima, bez kompromisa u performansama, dizajnu i pouzdanosti.