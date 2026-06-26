"Dr. Georgieva upozorava: Ako kilogrami ne odlaze unatoč dijeti, problem možda nije u hrani"

Dr. Mima Georgieva, jedna od nositeljica nove Ambulante za metabolički balans Poliklinike Aviva, upozorava da višak kilograma često nije samo estetski problem, nego prvi signal ozbiljnijih zdravstvenih rizika povezanih s pretilosti i zdravljem srca.

Kilogrami rastu, a vi jedete manje?

Prvi višak kilograma mnogi primijete usputno, kada odjeća postane tijesna, kada se teže penju stepenicama ili kada vaga pokaže broj koji prije nekoliko godina nisu mogli ni zamisliti. U početku se sve najčešće pripisuje stresu, manjku sna, sjedilačkom načinu života ili godinama.

Tada kreću dijete, odricanja i pokušaji mršavljenja "na svoju ruku".

No problem nastaje kada kilogrami nikako ne odlaze bez obzira na trud.

"Prva stvar koju bi trebalo regulirati je redovno vaganje. Svatko bi se barem jednom mjesečno trebao izvagati ujutro natašte i pratiti svoju tjelesnu težinu", ističe dr. Georgieva.

Na nedavno održanom kongresu u organizaciji Hrvatskog endokrinološkog društva istaknuto je da oko 65 posto odraslih u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu, dok je približno četvrtina populacije u kategoriji debljine, zbog čega stručnjaci sve više upozoravaju na važnost pravovremenog prepoznavanja metaboličkih poremećaja i individualiziranog pristupa liječenju.

U svom dugogodišnjem radu s pacijentima dr. Mima Georgieva, specijalistica interne medicine i subspecijalistica kardiologije iz Poliklinike Aviva svakodnevno susreće ljude koji godinama pokušavaju sami riješiti problem debljine prije nego što potraže stručnu pomoć.

Upozorava kako ljudi često prekasno reagiraju na promjene koje se godinama razvijaju gotovo neprimjetno.

"U trenutku kada tjelesna masa nezaustavljivo odlazi prema gore, a osoba pokušava smanjiti kalorijski unos i povećati fizičku aktivnost, tada treba otići liječniku i vidjeti što se zapravo događa", istaknula je dr. Georgieva.

Zašto ljudi godinama ne primijete da imaju metaboličke probleme

Metabolički poremećaji često se razvijaju tiho, bez jasnih simptoma, zbog čega ljudi godinama vjeruju da su zdravi.

Umor se pripisuje poslu, povišeni tlak stresu, a debljanje manjku discipline.

No upravo takvi "tihi" simptomi mogu biti prvi znak ozbiljnijih zdravstvenih problema.

"Ljudi često ne reagiraju jer misle da je riječ samo o nekoliko kilograma viška. Međutim, vrlo često već postoje poremećaji metabolizma, inzulinske rezistencije, visokog tlaka ili drugi kardiovaskularni rizici", upozorava liječnica.

Poseban problem, dodaje, predstavljaju kratkotrajne dijete i iscrpljujući režimi prehrane koji bez stručnog nadzora često završavaju još većim debljanjem.

"Pacijenti pokušavaju sami, posebno nakon 40. ili 50. godine, isprobavaju različite dijete koje traju nekoliko mjeseci, izgube nekoliko kilograma, a zatim vrate još više. Taj jo-jo efekt dodatno opterećuje organizam", kaže te dodaje da je to razlog zašto liječnici danas sve više naglašavaju važnost individualnog pristupa, stručnih konzultacija i multidisciplinarne podrške.

Foto: Poliklinika Aviva

Problem nije samo u kilogramima — nego u onome što se događa u organizmu

Stručnjaci upozoravaju kako višak kilograma često nije samo estetski problem, nego znak dubljih metaboličkih poremećaja.

Upravo zato stručnjaci upozoravaju i na to da problem nije moguće riješiti univerzalnim dijetama ni kratkotrajnim promjenama navika.

Za osobe s povećanom tjelesnom masom potreban je individualizirani pristup i detaljna dijagnostička obrada koja može pokazati što se zaista događa u organizmu.

"Ne govorimo samo o kilogramima. Govorimo o zdravlju srca, krvnih žila, hormonima, metabolizmu i dugoročnim posljedicama koje prekomjerna tjelesna masa može ostaviti na organizam", objašnjava kardiologinja.

Najveći problem je što mnogi liječniku dolaze tek kada se pojave ozbiljniji simptomi - problemi sa srcem, šećerom u krvi, visokim tlakom, probavom ili kroničnim umorom.

Danas više nije dovoljno samo “skinuti nekoliko kilograma”, nego razumjeti što se događa u organizmu i na vrijeme prepoznati rizične faktore koji godinama mogu ostati skriveni.

Foto: Poliklinika Aviva

Nova Ambulanta za metabolički balans pristupa problemu drugačije

Kako bi se metabolički poremećaji prepoznali na vrijeme i liječili kroz stručnu podršku, u Poliklinici Aviva pokrenuta je nova Ambulanta za metabolički balans, unutar koje dr. Georgieva sudjeluje kao jedna od glavnih nositeljica programa.

Naglasak ambulante stavljen je na detaljan screening rizičnih faktora, pravovremenu dijagnostiku i dugoročno praćenje pacijenata.

Program uključuje i laboratorijsku obradu, ultrazvučne i pretrage kardiologa, analizu sastava tijela te suradnju multidisciplinarnog tima stručnjaka — endokrinologa, kardiodijabetologa, nutricionista, psihologa, fizijatara, gastroenterologa i ginekologa.

"Vrlo je važno da pacijenti ne pokušavaju sami rješavati problem, nego da imaju stručnu podršku i individualni pristup. Tek kada vidimo kompletnu sliku organizma, možemo kvalitetno liječiti uzrok problema, a ne samo posljedicu", naglašava dr. Georgieva.

Digitalna podrška pacijentima između pregleda

Važnu ulogu u projektu ima i Meddox, domaća digitalna zdravstvena platforma s više od 40 tisuća korisnika, koja kroz aplikaciju i zdravstveni portal korisnicima omogućuje edukativni sadržaj, procjenu rizika, personalizirane preporuke te kontinuiranu podršku tijekom liječenja.

"Pretilost je i dalje nedovoljno prepoznata kao kronična bolest, a mnogi pacijenti često ne znaju kada i kako napraviti prvi korak prema liječenju. Upravo zato željeli smo kroz Meddox omogućiti jednostavan i jasan digitalni put koji korisnike vodi od edukacije i prepoznavanja rizika do konkretne zdravstvene skrbi. U Avivi smo pronašli partnera koji razumije koliko je važno povezati stručni medicinski pristup s digitalnim alatima koji pacijentima olakšavaju pristup liječenju i pružaju podršku tijekom cijelog procesa. Meddox je već integriran s nizom privatnih poliklinika, a vjerujemo da upravo ovakvi projekti predstavljaju važan iskorak prema dostupnijem, povezanijem i učinkovitijem pristupu zdravlju", istaknula je Vesna Babić, suosnivačica Meddoxa.

U vremenu kada stres, sjedilački način života i kronični umor ostavljaju sve ozbiljnije posljedice na zdravlje, stručnjaci upozoravaju kako pravovremena reakcija može napraviti veliku razliku.

A prvi korak često nije rigorozna dijeta - nego pregled koji može pokazati što se u organizmu zaista događa.

Foto: Poliklinika Aviva

Ako vaga ne pokazuje manje kilograma unatoč dijeti, problem možda nije samo u hrani

Ako ste i sami primijetili da kilogrami rastu unatoč mršavljenju i većoj fizičkoj aktivnosti ili želite na vrijeme provjeriti svoje metaboličko zdravlje, dodatne informacije o Ambulanti za metabolički balans možete dobiti u Poliklinici Aviva.

Za informacije i narudžbe možete se javiti na broj 01 46 93 111 ili putem e-maila [email protected], a pregled je moguće dogovoriti i putem Meddox aplikacije. Poliklinika Aviva nalazi se na adresi Trpinjska 7, Zagreb.