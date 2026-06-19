Doživljaj više u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji: 5 razloga za posjet, od prirode i okusa do zvjezdanog neba i Terezijane

S koje god strane stignete u Bjelovarsko-bilogorsku županiju, dočekat će vas zelenilo, miran ritam i domaćini zbog kojih se brzo osjećate kao da ste već bili ovdje. To je kraj pet gradova, Bjelovara, Daruvara, Čazme, Garešnice i Grubišnog Polja, te brojnih sela, brežuljaka, šuma, ribnjaka i polja kroz koja je i sama vožnja dio doživljaja.

Pravilo je samo jedno posjetite li kraj mlijeka, meda, sira i piva – nema žurbe. Ovdje se šeće uz vodu, sjeda za stol pun domaćih okusa, kuša vino i pivo, vozi bicikl kroz Bilogoru, upoznaje baština i navečer gleda nebo puno zvijezda. Donosimo pet razloga zbog kojih Bjelovarsko-bilogorska županija sve češće postaje odlična ideja za vikend bijeg.

1. Garešnica i Poilovlje: šetnja uz ribnjake i priča o prirodi

Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Garešnica, rodni grad Ive Robića, danas sve snažnije gradi identitet grada prirode. U središtu se ističe mural posvećen legendarnom Mr. Morgenu, okolica vodi prema zelenijoj strani grada. Poseban doživljaj je Kaniška Iva, informativno-edukativni punkt sa šetnicom uz ribnjake dugom oko pet kilometara. Putem vas prate klupice, vidikovci za promatranje ptica, igralište i mir koji se teško nalazi u svakodnevici. U Centru za posjetitelje Natura 2000 moguće je unajmiti bicikle i dalekozore, a uz najavu dogovoriti i vođeni obilazak. Za kraj, u restoranu Kod Bake vrijedi kušati tradicijska jela, posebno tripice.

Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

2. Daruvar: dvorac, ginko i pivo

Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Daruvar je mali, zelen i dotjeran grad koji osvaja opuštenom atmosferom. Šetnja vodi do dvorca Janković iz 18. stoljeća, u kojem se danas nalazi gradski muzej, a ispred njega stoji Adam, impresivno stablo ginka bilobe staro oko 240 godina. Grad ima i snažan pivski potpis. Pivovara Daruvar proizvodi Staročeško pivo još od 1893., a noviji craft brend 5th Element dodatno je obogatio lokalnu priču. U programu "Naše pivske i druge priče" pivo se sparuje sa sirevima lokalne sirane Biogal.

Šetnjom kroz dvorski perivoj grada Daruvara, doći ćete do baroknog dvorca grofa Jankovića u čijem se podrumu i danas njeguju vrhunska vina, a kada ih sljubimo sa sirevima doživjeti će te nezaboravni hedonizam u ždralovom gradu. Ma što drugi govorili – dobroga nikada previše. A ovdje govorimo: o melodiji, o harmoniji, o baladi, o okusima i mirisima koji se isprepliću i kreiraju savršenstvo. Jedinstven spoj – blaženstvo. Ovdje se suho, slatko, slano, oporo, trpko, mirisno i medeno, miješaju i stvaraju prirodnu magiju.

Foto: Sirana Biogal

Ovdje se stapaju, duboko crvene, rustikalno smeđe, zlatno žute i sve boje i nijanse koje sirevi i vina daruvarskog kraja mogu ponuditi svim istinskim zaljubljenicima u ljepotu življenja – „Joie de vivre“.

Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

3. Romska kuća: susret s baštinom koji se pamti

Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

U Maglenči se nalazi Romska etno-kuća autohtonih hrvatskih Roma Lovara, jedinstveno mjesto koje donosi priču o povijesti, jeziku, običajima i svakodnevici Roma Lovara. Domaćini Goran i Slađana Đurđević vode posjetitelje kroz tradiciju, osobne priče i običaje s puno znanja i topline. Ovdje se mogu kušati jela tradicionalne romske kuhinje, kupiti proizvodi od lavande s vlastitih nasada i upoznati lokalni OPG-ovi. Romska kuća jedan je od onih izleta koji ostaju u sjećanju jer nude nešto autentično, osobno i drukčije.

3. Lovrakov kraj i Bilogora: djetinjstvo, vlak i dva kotača

Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

U Velikom Grđevcu, rodnom mjestu Mate Lovraka, nalazi se Kulturni centar Mato Lovrak. Djecu i odrasle ondje dočekuju stari vlak nalik onome iz "Vlaka u snijegu", mlin iz "Družbe Pere Kvržice", bunar, Mlinareva kuća, šetnica, igralište i ljetna učionica. Za aktivniji dio izleta tu je spektakularno divna Bilogora. Povrh Velikog Trojstva kreću gravel ture kroz šumske staze, asfalt, šljunak i zemljane putove. Označeno je oko 80 kilometara ruta, a nakon vožnje vrijedi se popeti na graničarski čardak, danas vidikovac s pogledom na nepregledno zelenilo. Biciklom kroz krošnje krenite u jutarnji dan a navečer možete uživati u nebu po kojem se rasuo nepregledan niz zvijezda.

4. Čazma Natura i Vrani kamen: krošnje, bazen i zvijezde

Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Čazma iznenađuje projektom Čazma Natura. Preporučamo posjetiti čim se otvori, biološki bazen, prvi javni bazen takve vrste u Hrvatskoj, u kojem se voda održava prirodnim putem, bez kemikalija. Za kraj dana isplati vam se otići prema Međunarodnom parku tamnog neba Vrani kamen blizu Daruvara. Daleko od gradske rasvjete, zvijezde ondje ponovno izgledaju "nadohvat ruke" i svijetle raskošnim sjajem. Petrov vrh posebno je lijepa lokacija za promatranje neba i savršen završetak vikenda u zelenom srcu kontinentalne Hrvatske.

Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Terezijana: carski party za kraj putovanja

Nakon termalnih voda, wellnessa, prirode i oporavka, vrijedi se spustiti u urbano središte županije. Bjelovar od 17. do 28. lipnja 2026. ponovno slavi Terezijanu, i to u najvećem izdanju dosad. Manifestacija slavi 30. rođendan, a grad ujedno obilježava 270 godina postojanja. Teško je zamisliti bolji trenutak za posvetu Bjelovaru od jubilarne manifestacije koja je postala jedan od njegovih simbola.

Foto: Arhiva Terezijana

Tijekom 12 dana središte grada pretvara se u otvorenu pozornicu. Trgovi, parkovi i ulice postaju prostor susreta, glazbe, plesa, uličnog teatra, svjetlosnih atrakcija, kostimiranih programa, koncerata i gastro punktova. Publiku očekuju performansi, instalacije i vizualni spektakli koji Bjelovar pretvaraju u festivalsku scenografiju pod otvorenim nebom.

Foto: Arhiva Terezijana

Među najavljenim atrakcijama su Big Bike Orchestra iz Poljske, njemački kolektivi Stelzen Art i Dundu – Giants of Light, svjetlosni festival LaLuz, Tim Teatros K te nizozemski Teatro Pavana. Velike svjetlosne figure, glazba u pokretu, ulični teatar i artisti daju Terezijani atmosferu koja se pamti, a program dodatno zaokružuju koncerti poznatih domaćih izvođača.

Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Za kraj..

U ovom kraju priroda, zdravlje i užitak nisu odvojeni, nego povezani u mozaik koji nudi ono što se sve više traži: autentičan, sporiji i vrlo konkretan Doživljaj više. Isprobajte naš slowliving, opustite se i uživajte na pragu ljeta u brojnim sadržajima koje pamtite dugo nakon što napustite naše zeleno zlatne vidikovce. Vidimo se u Bjelovarsko – bilogorskom kraju!

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