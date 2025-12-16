Donosimo ti poklone s kojima ne možeš pogriješiti

Sigurno ćeš se složiti s nama kada kažemo da je kod odabira poklona, najbolje misliti na karakteristike osobe kojoj je taj poklon namijenjen. Što voli, čime se bavi, koji joj je hobi, najdraža boja ili pak što joj u ovom trenutku života treba.

U nastavku donosimo nekoliko prijedloga paketa koji će sigurno odgovarati karakteristikama tvoje voljene osobe.

Dodatni plus jest što aktivno sudjeluješ u procesu osmišljavanja proizvoda u samom paketu. To znači da sve što se nalazi u njemu možeš mijenjati, personalizirati i prilagođavati. Idalan za ovogodišnje Božićno darivanje:)

Foto: Paper&Stuff

1. Prijatelj(ica) obožava planere, planiranje i organizaciju

Kada netko obožava planere i sve što ima veze s planiranjem i organizacijom, onda je paket Planner Addict idealan za nju/njega. S proizvodima iz paketa kao što su planer A5, blok lista i stolni planer, bit će opskrbljen/a za cijelu godinu!

Paket Planner Addict dolazi u ukupno 8 varijanti, za nju i njega. Planner addict je idealan odabir kada želiš pokloniti matching proizvode, jer sva tri artikla iz odabranog paketa krasi isti dizajn.

2. Prijateljica piše dnevnik

Ako tvoja mama, prijateljica, kolegica ili djevojka voli boje, pisanje dnevnika zahvalnosti, ako izuzetno cijeni trenutke opuštanja i jednostavno uživa u slatkim personaliziranim stvarčicama, onda su idući paketi kao stvoreni za nju.

Kada zaviriš u pakete Cozy i Colorful jednostavno ostaneš očaran nježnim i neodoljivim sitnicama koje se u njima kriju. Rokovnici za pisanje dnevnika zahvalnosti, mirisne svijeće za antistres trenutke, nova najdraža majica, kozmetička torbica i narukvice, samo su neki od proizvoda u koje će se osoba kojoj pokloniš ove pakete, zaljubiti.

Foto: Paper&Stuff

3. Prijatelj(ica) kreće u nove radne pobjede

Paketi Business za nju i njega idealni su rođendanski poklon za osobu koja je otvorila svoju tvrtku, dobila novi posao ili jednostavno za kolegu kojem je potrebna organizacija.

U paketu Business kriju se stolni planer koji ima unaprijed označene dane, datume i praznike za cijelu 2026. godinu, rokovnik A5 formata i kemijska olovka. Postoje dvije vrste Business paketa, a razlikuju se po tome što u jednom dolazi i prijenosna šalica za vruće napitke od eko plastike, a u drugom blok lista.

Za ovu prigodu pogledaj još pakete Girl Boss, Planner Addict

Foto: Paper&Stuff

1. Prijateljica je diplomirala ili dobila novi posao

Ima li bolje motivacije od darivanja poklona kojim ćeš dragoj osobi poručiti da vjeruješ u nju i da je prava Girl Boss. Za korice A5 planera osmisli motivacijsku poruku i odaberi unutrašnjost za koju misliš da je idealna za prirodu njezinog novog posla. Daj joj do znanja da vjeruješ u nju i da može ostvariti sve što poželi. Za ovu prigodu idealni su poklon paketi Girl Boss, Business i Planner Addict.

2. Prijatelj(ica) je upisao(la) fakultet

Upis fakulteta veliki je trenutak u životu svakog čovjeka, a na početku tog novog razdoblja svaka je pomoć dobrodošla. Upravo zato smo osmislili čak 2 poklon paketa koji sadrže sve što novom studentu treba. Uz studentski planer, A5 rokovnik i marker, organizacija i planiranje privatnih, poslovnih i studentskih obaveza više neće zadavati glavobolje. Studentski paketi dolaze u dvije varijante (za nju i njega) te se razlikuju u sadržaju: u jednom paketu (uz prethodno navedeno) dolazi platnena torba, a u drugom velika bilježnica.

Foto: Paper&Stuff

3. Prijateljica se udaje

Kada ti prijateljica javi da se zaručila, prvi korak je čestitati, a drugi korak je naručiti poklon paket Bride to be. Paket sadrži dnevnik vjenčanja čije su korice presvučene u predivno natur beige platno s personalizianim natpisom. Uz planer vjenčanja, u paketu dolazi narukvica, gumica za kosu te personalizirana čaša na stalku ili personalizirana kozmetička torbica. Sve navedeno je brižno zapakirano u bijelu kutiju s imenom mladenaca i posvetom.

