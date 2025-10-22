Domaći brend personaliziranih planera i rokovnika ovih dana predstavio je novu kolekciju za 2026. godinu

"Ove sezone odlučili smo unijeti još više boje, energije i karaktera u svaki proizvod. Dominiraju vedre i jake boje koje donose dozu optimizma u svakodnevne obaveze.

Foto: Paper&stuff

Tu su i romantični motivi, savršeni za one koji vole nježniji i sanjarski stil. Za one koji vole da njihov planer govori umjesto njih, pripremili smo dizajne s jakim, inspirativnim porukama.

Foto: Paper&stuff

Bez obzira na to tražiš li eleganciju, kreativnost ili motivaciju – sigurni smo da ćeš pronaći nešto za sebe."

Ono po čemu su originalni na tržištu (mogućnost kombinacije korica i vrsta unutrašnjosti po želji) zadržali su i u 2026. godini.

Foto: Paper&stuff

"Vizija brenda je da svatko može kombinirati dizajn korica, natpis, format i vrstu unutrašnjosti prema svakodnevnim obavezama, jer su i načini planiranja i organizacije kod svakoga drugačiji."

"Posebno smo ponosni na činjenicu što nas tvrtke angažiraju da izradimo personalizirane poslovne pakete koje u ovo nadolazeće blagdansko vrijeme dijele svojim poslovnim partnerima."

Foto: Paper&stuff

Svaki dizajn pažljivo je osmišljen kako bi bio funkcionalan, ali i estetski privlačan. Pogledaj novu kolekciju i izaberi svog favorita za 2026. godinu.!