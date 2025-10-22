Paper & Stuff /

Domaći brend personaliziranih planera i rokovnika ovih dana predstavio je novu kolekciju za 2026. godinu

Domaći brend personaliziranih planera i rokovnika ovih dana predstavio je novu kolekciju za 2026. godinu
×
Foto: Paper&stuff

Poznati po mogućnosti personalizacije svakog proizvoda, ekipa iz Paper & Stuffa je i ove godine oduševila širokom kolekcijom proizvoda kojima olakšavaju svakodnevicu svim generacijama - od studenata do menadžera.

22.10.2025.
12:55
Promo
Paper&stuff

"Ove sezone odlučili smo unijeti još više boje, energije i karaktera u svaki proizvod. Dominiraju vedre i jake boje koje donose dozu optimizma u svakodnevne obaveze.

Domaći brend personaliziranih planera i rokovnika ovih dana predstavio je novu kolekciju za 2026. godinu
Foto: Paper&stuff

Tu su i romantični motivi, savršeni za one koji vole nježniji i sanjarski stil. Za one koji vole da njihov planer govori umjesto njih, pripremili smo dizajne s jakim, inspirativnim porukama.

Domaći brend personaliziranih planera i rokovnika ovih dana predstavio je novu kolekciju za 2026. godinu
Foto: Paper&stuff

Bez obzira na to tražiš li eleganciju, kreativnost ili motivaciju – sigurni smo da ćeš pronaći nešto za sebe."

Ono po čemu su originalni na tržištu (mogućnost kombinacije korica i vrsta unutrašnjosti po želji) zadržali su i u 2026. godini.

Domaći brend personaliziranih planera i rokovnika ovih dana predstavio je novu kolekciju za 2026. godinu
Foto: Paper&stuff

"Vizija brenda je da svatko može kombinirati dizajn korica, natpis, format i vrstu unutrašnjosti prema svakodnevnim obavezama, jer su i načini planiranja i organizacije kod svakoga drugačiji."

"Posebno smo ponosni na činjenicu što nas tvrtke angažiraju da izradimo personalizirane poslovne pakete koje u ovo nadolazeće blagdansko vrijeme dijele svojim poslovnim partnerima."

Domaći brend personaliziranih planera i rokovnika ovih dana predstavio je novu kolekciju za 2026. godinu
Foto: Paper&stuff

Svaki dizajn pažljivo je osmišljen kako bi bio funkcionalan, ali i estetski privlačan. Pogledaj novu kolekciju i izaberi svog favorita za 2026. godinu.!

 

Još iz rubrike
Zastrašujuće dobre filmove gledaj na Voyo!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Paper & Stuff /
Domaći brend personaliziranih planera i rokovnika ovih dana predstavio je novu kolekciju za 2026. godinu