Dođi za stol: mjesto gdje se stvaraju najljepše blagdanske priče

PIK Vrbovec i ovih blagdana nastavlja promovirati vrijednosti zajedništva i okupljanja kroz kampanju Dođi za stol, čiji je fokus podsjetiti na važnost vremena provedenog s ljudima do kojih nam je stalo. Stol, bez obzira na oblik ili mjesto, ostaje simbol trenutaka koji se pamte.

Foto: Promo

Kao dio kampanje, dostupna je interaktivna online 360° blagdanska soba koja korisnicima omogućuje zumiranje detalja i pokretanje sadržaja povezanih s kampanjom, dok blagdanski elementi poput okićenih borova i snijega stvaraju prepoznatljivu blagdansku atmosferu. U božićnoj sobi korisnici mogu napraviti pauzu i potražiti skrivene blagdanske poklone, dok se u drugoj sobi nalaze blagdanski recepti s PIK proizvodima, koji služe kao inspiracija za svečana okupljanja.

Kampanja naglašava da bilo što može poslužiti kao stol, ali ništa ne može zamijeniti one oko njega, okupljene uz ukusne zalogaje. Zato i ovih blagdana okupite svoje najbliže i dođite za stol jer najvrjednije uspomene nastaju kada smo zajedno.