Destinacija koja nas je iznenadila ovog ljeta i zašto ju vrijedi istražiti

Novalja i plaža Zrće već su godinama sinonim za dobar provod, svjetske DJ-e i energiju koja traje do jutra. No, ono što danas oblikuje ovu destinaciju ide daleko izvan tog imidža. Novalja je postala mjesto koje istovremeno nudi luksuzan odmor, vrhunsku gastronomiju, prirodne ljepote i aktivne doživljaje. I to ne samo za mlade, nego za sve generacije koje traže kombinaciju opuštanja, otkrivanja i zabave.

Smještaj koji diše mir i luksuz

Ponuda smještaja iznenađuje raznolikošću – nisu u pitanju samo apartmani s upitnim šarmom. Od boutique hotela do modernih vila, ovdje svatko može pronaći svoj idealni kutak. Hotel Boškinac savršen je primjer spoja luksuza i autentičnosti – smješten usred vinograda i borove šume, pruža mir i privatnost kakvu ne očekujete na nekoliko minuta od plaže. Restoran Boškinac, nositelj Michelinove zvjezdice, pod vodstvom chefa Matije Bregeša, nudi fine dining iskustvo koje reinterpretira okuse Paga. Degustacijski meniji inspirirani otokom i osobnom pričom chefa kombiniraju paški sir, janjetinu, svježu ribu, aromatično bilje i maslinovo ulje, dok vinska karta ujedinjuje najbolje iz vlastitog podruma i pažljivo odabrane etikete. Ispod restorana, u konobi, čeka vas opuštenija verzija paške kuhinje, ali jednako autentična i puna karaktera.

Foto: Promo

Vile u mirisu smilja i lavande

Za one koji žele potpuni mir i privatnost, Plant Villas pružaju iskustvo koje spaja suvremeni luksuz i prirodu. Smještene među smiljem i lavandom, ove vile odišu elegancijom, a koncept Qvincha, u kojem se boravak pretvara u proces potpune regeneracije, inspiriran je ritmom otoka. Ovdje se svaka sitnica oslanja na prirodne resurse – od mirisa mediteranskog bilja do proizvoda brenda Plant Immortelle, prirodne kozmetike nastale upravo iz sinergije vila i lokalnog bilja, kako bi gosti ponijeli dio tog osjećaja ravnoteže sa sobom.

Foto: Promo

Zalazak sunca koji ostavlja bez daha

Hotel In Excelsis doživljaj zalaska sunca podiže - na potpuno novu razinu. Ovaj luksuzni hotel sa 80tak prostranih, moderno uređenih soba i suiteova, wellness centrom i vrhunskim sadržajima, smješten je iznad uvale Babe. S prostrane terase otvara se pogled prema beskrajnom plavetnilu otvorenog mora, gdje se predvečer nebo pretvara u platno zlatnih, ružičastih i ljubičastih nijansi.

Unutar hotela nalazi se A’Mare restoran koji spaja mediteransku kuhinju s lokalnim specijalitetima otoka Paga. Jelovnik donosi bogatstvo okusa i mirisa ovog kraja, a jedinstven dizajn restorana, loungea i pool bara s prostranom terasom čini ga savršenim mjestom za opuštanje ili posebne prigode – od intimnih večera, preko proslava i poslovnih ručkova. Zalazak sunca u In Excelsisu nije samo zalazak – već iskustvo u kojem se vrhunski smještaj, besprijekorna usluga, vrhunska gastronomija i ljepota prirode stapaju u jednu od onih večeri koje još dugo pamtimo.

Foto: Promo

Zrće – plaža koja ima više lica

Zrće je, možda neočekivano, plaža koja se danju prilagođava svima – bez obzira tražite li miran odmor, obiteljsko uživanje ili aktivan dan pun adrenalina. Do popodnevnih sati vlada neuobičajeno tiha atmosfera, što privlači obitelji s djecom i one koji žele opuštanje, dok mladi i partijaneri u to vrijeme obično odmaraju.

Šljunčana obala i tirkizno more stvaraju savršene uvjete za kupanje, a za dodatnu udobnost dostupne su ležaljke suncobranom od 10 eura po danu te kabane koje možete rezervirati već od 30 eura po danu.

Na plaži ćete lako pronaći dobru hranu po pristupačnim cijenama – primjerice pizze od 9 eura ili pivo od 3 eura. Posebno se izdvaja Nomad Cuisine, beach restoran koji podiže iskustvo hrane na novu razinu, nudeći vrhunski brunch, napolitanske pizze, steakove i salate, u interijeru koji je sam po sebi doživljaj.

Za one željne akcije tu su sportovi na vodi poput jet skija, vožnje na banani, parasailinga ili SUP-a, a hrabriji mogu iskušati adrenalinski bungee skok. Najmlađe goste zabavit će aqua park.

Kako se dan bliži kraju, atmosfera se postupno mijenja – počinje happy hour, a sunset sessioni s DJ-em stvaraju savršenu kulisu za zalazak sunca.

Od 17 sati kreće ono po čemu je Zrće poznato u cijelom svijetu – after beach partiji u klubovima na otvorenom. Tijekom ljeta održavaju se brojni festivali koji okupljaju desetke tisuća posjetitelja i stotine DJ-a. Samo Sonus festivaldovodi više od 70 izvođača, a u ukupnom programu ljetne sezone nastupa na stotine svjetskih i domaćih DJ-a te partneri iz preko 20 zemalja.

Bilo da imate 7 ili 77 godina, Zrće nudi dovoljno sadržaja da svatko pronađe svoj tempo i doživi svoj savršeni dan – i noć – na plaži.

Foto: Promo

Grad koji čuva priče

Sam grad Novalja ima mnogo više od plaže. Njegova povijesna jezgra skriva kamene ulice koje zadržavaju hladovinu i usmjeravaju vas prema malim galerijama, trgovinama s lokalnim rukotvorinama i skrovitim kafićima gdje se osjeti miris svježe mljevene kave. Gradski muzej čuva jedno od najneobičnijih arheoloških blaga ovog dijela Jadrana – antički vodovod isklesan u kamenu, impozantno svjedočanstvo o vještini i upornosti nekadašnjih stanovnika otoka.

Ljubitelje prirode i avanture očarat će kajak tura koja vodi uz dramatičnu obalu i stijene crvenkastih nijansi – prizor toliko nestvaran da podsjeća na pejzaže s Marsa. Ruta vas vodi do plaže Ručica, jedne od najpoznatijih u ovom dijelu otoka, čije se zlatne stijene i tirkizno more stapaju u prizor koji izgleda poput filmskog seta. Slijedi uvala Metajna, skriveni dragulj u kojem se more prelijeva iz plave u smaragdnu nijansu, a završetak ture donosi spektakularni pogled na Tri kamena – monumentalne stijene koje izranjaju iz mora i ostavljaju vas bez daha. Veslanje u tišini mora, dok sunčeve zrake lome boje na površini vode, stvara osjećaj potpunog uranjanja u krajolik.

Još jedno iskustvo koje ostavlja bez riječi je posjet maslinicima u Lunu, gdje rastu stabla stara i više od tisuću godina. Njihove isprepletene grane i čvorasti debla pričaju priču o vremenu, ljudima i otoku – priču koju možete osjetiti dok stojite u njihovoj tišini, okruženi mirisom maslinovog lišća i blagim šumom vjetra. To je trenutak u kojem shvatite da je Novalja destinacija koja ne živi samo u sadašnjosti, već u svakom svom sloju nosi stoljeća povijesti.

Više od zabave

Novalja i Zrće ostaju svjetski poznata adresa za vrhunski noćni provod i nastupe najpoznatijih DJ-a, ali sada su i destinacija za mnogo više od toga. Ovo je mjesto gdje možete započeti dan među maslinama, popodne provesti u kajaku, navečer večerati pod zvijezdama uz Michelinovu kuhinju i završiti dan na plaži uz ritam koji sami odaberete. Za one željne odmora, vrhunske hrane i novih avantura – ovo je poziv da dođu i dožive sve što Novalja danas jest.