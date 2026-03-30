Budućnost glazbe kroz digitalnu transformaciju

Menart kao diskografska kuća već godinama aktivno sudjeluje u razvoju i promociji glazbene scene, surađujući s hrvatskim i stranim glazbenicima. Kroz svoj rad Menart ne samo da izdaje glazbu, već sudjeluje u cijelom kreativnom procesu – od razvoja ideje i produkcije do distribucije i promocije. Upravo taj sveobuhvatni pristup omogućuje stvaranje kvalitetnih albuma koji imaju dugoročnu vrijednost, kako za izvođače, tako i za publiku.

Kultura slušanja ključan je dio tog procesa. U svijetu playlisti i pojedinačnih hitova, sve je važnije vraćanje pažnje na album kao cjelinu. Aktivno slušanje – ono koje uključuje razumijevanje teksta, produkcije i emocije – omogućuje publici da doživi glazbu na dubljoj razini. Menart kroz svoju izdavačku i distributivnu djelatnost potiče upravo takav pristup, promovirajući albume kao umjetnička djela, a ne samo kao skup singlova.

Posebnu vrijednost donosi rad s domaćim izvođačima, gdje Menart aktivno doprinosi razvoju hrvatske glazbene scene. Podrška autorima, producentima i izvođačima ključna je za očuvanje autentičnosti i raznolikosti glazbenog izraza. Istovremeno, suradnja sa stranim izvođačima omogućuje razmjenu ideja, internacionalizaciju sadržaja i pozicioniranje domaće scene u širem kontekstu.

Osim rada s glazbenicima, Menart razvija i vlastite kreativne projekte, među kojima se posebno ističe dječji sadržaj poput EnTenTinića. Kroz glazbu, priče i edukativne sadržaje, EnTenTinići donose kvalitetan i zabavan sadržaj za najmlađe, potičući razvoj kreativnosti, emocija i osnovnih životnih vrijednosti. Ovakvi projekti dodatno naglašavaju važnost glazbe kao alata za učenje i razvoj, već od najranije dobi.

Uloga diskografske kuće danas nadilazi tradicionalne okvire. Uz produkciju i izdavaštvo, sve veći naglasak stavlja se na digitalnu distribuciju, prisutnost na streaming platformama i povezivanje s publikom putem digitalnih kanala. Menart kontinuirano prati te promjene i prilagođava svoje poslovanje kako bi ostao relevantan i konkurentan na tržištu.

Upravo u tom kontekstu, digitalna transformacija postaje ključan korak za daljnji razvoj. Menart je prepoznao važnost ulaganja u nove tehnologije, alate i znanja kako bi unaprijedio procese stvaranja, produkcije i distribucije glazbenog sadržaja te dodatno ojačao svoju poziciju na tržištu.

Kao rezultat takvog strateškog pristupa, Menart je ostvario bespovratna sredstva za projekt „Digitalna transformacija tvrtke Menart za jačanje konkurentnosti na jedinstvenom digitalnom tržištu“ – NPOO. Ovaj projekt predstavlja važan iskorak u modernizaciji poslovanja, s ciljem unapređenja digitalnih kapaciteta, optimizacije procesa i jačanja prisutnosti na digitalnom tržištu. Kroz ulaganja u tehnologiju, edukaciju i inovacije, Menart nastavlja razvijati kvalitetne glazbene sadržaje te doprinositi razvoju kulturnog i kreativnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta:

143.864,00 EUR

Bespovratna sredstva:

60.922,80 EUR

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe Projekta je od 01.01.2025. do 01.04.2026. godine.

Kontakt osoba za više informacija:

Ime i prezime: Branko Komljenović

E-mail: [email protected]

Web: https://www.menartshop.hr/

EPSIM: https://epsim.hr/

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://fondovieu.gov.hr/

Stavovi izneseni u članku su stavovi i odgovornost tvrtke Menart d.o.o. te nisu stavovi Europske Unije. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost društva Menart d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost, program NextGenerationEU.