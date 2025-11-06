Brži, jednostavniji i ekološki prihvatljiviji način korištenja mobilnih usluga

Aktivacija eSIM-a putem bonbona je izuzetno jednostavna i brza. Korisnici se trebaju povezati na Internet, skenirati QR kod te pratiti jednostavne upute. Cijeli proces traje samo nekoliko trenutaka, bez potrebe za odlaskom u poslovnicu ili čekanja dostave kartice.

Osim praktičnosti i brzine, eSIM također ima i ekološku, „environment friendly“, komponentu budući da je riječ o virtualnoj kartici, čime se smanjuje plastični otpad i daje doprinos očuvanju okoliša.

Foto: Promo

eSIM je kompatibilan s većinom najnovijih modela pametnih telefona koji podržavaju ovu tehnologiju, uključujući iPhone, Samsung, Google Pixel i mnoge druge, a korisnici mogu provjeriti u postavkama svog uređaja je li im eSIM opcija dostupna.

Postojeći korisnici bonbona koji već koriste fizičku SIM karticu mogu jednostavno zatražiti prelazak na eSIM putem Moj bonbon aplikacije.

eSIM je idealno rješenje za sve one koji žele modernu uslugu, uživajući pritom u jednostavnosti aktivacije te vodeći brigu o okolišu. Svi paketi i kombinacije koje bonbon danas nudi, bilo na bonove ili na pretplatu, dostupni su svim korisnicima, bez obzira koriste li eSIM ili klasičnu SIM karticu.