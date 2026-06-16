Besplatno voće i povrće iz Kauflanda dobivaju ove škole!

Za novi jubilarni ciklus projekta Kaufland škola voća i povrća ove se godine prijavilo više od 200 osnovnih škola diljem Hrvatske. O pobjedničkim školama koje će u narednoj školskoj godini 2026./2027. svaki tjedan od Kauflanda besplatno dobivati tjedne zalihe voća i povrća, u periodu od 30. travnja do 26. svibnja odlučilo je gotovo 85.000 glasova kupaca što je ujedno i rekordan broj glasova do sada. Naime, korisnici Kaufland aplikacije svaki su dan imali priliku dodijeliti kupone u vrijednosti 10 bodova školama i tako dati svoj glas odabranoj školi.

Podsjetimo, Kaufland škola voća i povrća dobro je poznata i nagrađivana inicijativa Kauflanda kojom već jubilarnu desetu godinu zaredom jedan od vodećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj osigurava tjedne zalihe svježeg voća i povrća za oko 25.000 učenika diljem Hrvatske. Za svaku trgovinu Kauflanda u Hrvatskoj te logističko-distributivni centar odabrana je jedna partnerska osnovna škola, a dodatno je odabrano i 6 javnih ustanova koje se isključivo bave pružanjem osnovnoškolskog obrazovanja djeci s teškoćama u razvoju. Njima će njihov lokalni Kaufland svaki tjedan tijekom cijele 2026./2027. godine donirati svježe voće i povrće. Iz godine u godinu brojka raste, a do sada je donirano čak više od 1200 tona svježeg voća i povrća.

Ovim projektom Kaufland iznova potiče i aktualizira važnost konzumiranja svježeg voća i povrća od najranije dobi.

„Projekt Kaufland škola voća i povrća osigurava da svako dijete unutar odabranih škola diljem Hrvatske svaki dan uživa u nutritivno bogatoj svježini i na to smo jako ponosni. Ovim putem čestitamo svim odabranim partnerskim školama te zahvaljujemo svim kupcima koji su svojim glasom podržali projekt. Roditeljski, ali i dječji entuzijazam svih uključenih u projekt nama je još jedan dokaz da činimo razliku“, ističe Irena Tolić Jularić, stručnjakinja za društveno odgovorno poslovanje.

Sve informacije o projektu kao i popis pobjedničkih škola za školsku godinu 2026./2027. možete pronaći na web stranicama Kauflanda.