BAUHAUS uvodi radne nedjelje: Dok radovi traju, BAUHAUS ne staje

S dolaskom toplijih mjeseci i početkom intenzivnije sezone radova u domu i vrtu, BAUHAUS ponovno izlazi ususret potrebama svojih kupaca uvođenjem radnih nedjelja.

U razdoblju od 12. travnja do 26. srpnja, uključujući oba datuma, svi BAUHAUS prodajni centri bit će otvoreni nedjeljom od 09:00 do 14:00 sati.

Vođeni idejom da projekti uređenja ne poznaju pauzu, BAUHAUS kroz ovu inicijativu želi omogućiti dodatnu fleksibilnost svima koji vikend koriste za radove u domu, okućnici ili radionici. Upravo zato i ovog puta ističu poruku koja najbolje opisuje njihovu filozofiju: Dok radovi traju, BAUHAUS ne staje.

BAUHAUS u Hrvatskoj posluje kroz osam prodajnih centara – tri u Zagrebu (Jankomir, Žitnjak i Buzin) te u Varaždinu, Rijeci, Puli, Zadru i Splitu. Kupcima je na raspolaganju širok asortiman proizvoda, prilagođen kako profesionalcima, tako i svima koji se samostalno upuštaju u projekte uređenja i obnove.

U skladu s motom Sve za radionicu, kuću i vrt, BAUHAUS nudi sve na jednom mjestu – od građevinskih materijala, alata i strojeva, do proizvoda za uređenje interijera i eksterijera. Poseban naglasak stavljen je na bogatu ponudu za vrt, uključujući vrtni namještaj, opremu za navodnjavanje te razne dekorativne i funkcionalne dodatke koji omogućuju stvaranje ugodnog vanjskog prostora.

Uvođenjem radnih nedjelja BAUHAUS dodatno potvrđuje svoju usmjerenost na potrebe kupaca, omogućujući im da bez žurbe i u vrijeme koje im najviše odgovara pronađu sve potrebno za svoje projekte.

Bez obzira planirate li manju preinaku ili veće radove, BAUHAUS ostaje pouzdan partner – sada dostupan i nedjeljom.