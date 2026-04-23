August Šenoa na kovanicama koje čuvaju književno nasljeđe

U suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, Hrvatska narodna banka predstavlja novo numizmatičko izdanje posvećeno Augustu Šenoi, jednom od najvažnijih imena hrvatske književnosti. Izdanje je dio serije „Hrvatska književnost“, kojom se odaje priznanje stvaralaštvu koje je trajno obilježilo hrvatsku književnu povijest.

Zlatnik "August Šenoa" 1 unca Foto: Branimir Kralj

S razlogom ga se smatra tvorcem moderne hrvatske književnosti. Njegova najpoznatija djela, među kojima se ističu „Zlatarovo zlato“, „Seljačka buna“, „Prosjak Luka“ i „Prijan Lovro“, odavno su prerasla okvire školskih lektira i postala dio hrvatske kulturne memorije. Toliko snažno da se razdoblje njegova djelovanja i danas naziva njegovim imenom — Šenoino doba.

Posebnost Šenoina životnog puta leži i u tome što je postao jedan od najsnažnijih glasova hrvatske kulture, iako je odrastao u obitelji u kojoj se govorilo njemačkim jezikom. Hrvatski je prvi put upoznao kao dječak u parku Ribnjak, a upravo će ga taj početak odvesti putem koji ga oblikuje u pisca i javnu osobu svoga vremena – danju gradski senator, noću autor djela u kojima grad nije bio tek pozadina, nego živi prostor priče, identiteta i pamćenja.

Srebrnjak "August Šenoa" 1 unca Foto: Branimir Kralj

Bio je i mnogo više od književnika — novinar, prevoditelj, dramaturg, kazališni kritičar, urednik časopisa „Vienac“, ali i strastveni numizmatičar. U svojim zapisima spominje vlastitu zbirku kovanica, što ovom izdanju daje dodatnu simboličku dimenziju.

Kovanice otkovane u kvaliteti otkova visoki kovnički sjaj dostupne su u ograničenim serijama. Zlatnik mase jedne unce izdaje se u svega 50 primjeraka, zlatnik mase 1/8 unce u 150 komada, dok se srebrnjak mase jedne unce izdaje u seriji od 1.000 primjeraka.

Zlatnik "August Šenoa" 1/8 unce Foto: Branimir Kralj

Ovo izdanje ne donosi samo lik velikog književnika, nego i podsjetnik na vrijeme u kojem su riječi oblikovale identitet jednako snažno kao i povijesni događaji. August Šenoa nije ostavio iza sebe samo knjige, nego i grad, jezik i kulturni prostor koji i danas prepoznajemo kao svoj.

Izdanje „August Šenoa“, treće iz serije „Hrvatska književnost“, bit će dostupno za kupnju putem web trgovine Hrvatske kovnice novca od 28. travnja 2026. godine.