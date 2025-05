Pod sloganom "20+ godina zajedno", proslavili su ne samo godine poslovnog rasta, već i snažnu povezanost sa svojim klijentima, partnerima i zajednicom. Tijekom dva desetljeća AS Kramar ostao je vjeran temeljnim vrijednostima: povjerenju, transparentnosti i ljudskosti.

Foto: Promo

LJUDI SU NAJVEĆA SNAGA

Voditeljica večeri Antonija Blaće uz vedar ton i osobnu notu povezala je prošlost i budućnost tvrtke, dok su osnivači i vlasnici Mario Kraljević i Andrija Zovko održali dirljiv govor, prisjetivši se skromnih početaka, izazova i ključnih trenutaka rasta, naglašavajući kako bez djelatnika ne bi bilo ni ove večeri s 500 uzvanika, partnera i prijatelja.

Foto: Promo

Upravo njima uručili su tijekom večeri poklone kao znak zahvalnosti za sve godine rada, podrške i vjernosti.

EMOCIJA I VIZIJA

Program u organizaciji agencije PRiča koji je trajao do ranih jutarnjih sati uključivao je tematske punktove s vozilima – crveni, bijeli i crni automobili koji su simbolizirali snagu, povjerenje i kvalitetu, zatim VR kutak u kojem su se gosti mogli kroz virtualnu stvarnost provozati u različitim modelima automobila, puzzle zid – interaktivni prostor kroz koji su gosti imali priliku simbolično "graditi" AS Kramar i izložbu "20+ godina zajedno" koja je objedinila sve ključne trenutke AS KRAMAR kroz povijest. Scenografiju potpisuje tvrtka Twenty1production.

Foto: Promo

21. fotografija se putem QR koda tijekom večeri popunjavala uspomenama upravo s ove proslave, a posebno iznenađenje za sve goste bila je nezamjenjiva Nevera izložena na samom ulazu na proslavu.

Jedan od gostiju kući je otišao i bogatiji za nagradu - pokon bon za putovanje u iznosu od 3.000 KM - koju je dobio za najbrže slaganje puzzle zida!

“Ovo danas je više od rođendana – to je trenutak zahvale svima koji su nas pratili, vjerovali u nas i zajedno s nama gradili ovu priču. Jer naša snaga nisu brojke, naša snaga su ljudi. Ponosni smo što i dalje, s istom strašću, stvaramo vrijednost i pomičemo granice”, poručili su Andrija Zovko i Mario Kraljević.

Foto: Promo

Goste su tijekom cijele večeri zabavljali Vesko Vučković bend, Ana Bekuta i Mate Miličević.

U 20 godina njihova se vizija pretvorila u regionalni brend koji danas ima preko 80 zaposlenika, poslovnice u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Njemačkoj, više od 60.000 prodanih vozila, više od 1000 vozila u ponudi, tisuće zadovoljnih klijenata i milijune kilometara zanimljivih i emotivnih priča.