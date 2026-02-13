Akademija za plastičnu kirurgiju i Health Hub ujedinili vizije na prvom ACADEMIA AESTHETICA MeetUp -u

ACADEMIA AESTHETICA - 1. Aesthetic Plastic Surgery MeetUp, događaj je na kojem se znanost, klinička ekspertiza i suvremeni estetski trendovi susreću u otvorenom dijalogu struke i medija.

MeetUp se održavo u organizaciji Akademije za plastičnu kirurgiju, uz podršku Health Huba, zdravstvenog think tanka koji je pokrenuo i DermoHub platformu za zdravstvene politike i inovacije u dermatologiji, s ciljem prenošenja najnovijih znanstvenih i praktičnih spoznaja iz područja estetske i plastične medicine nakon niza stručnih i znanstvenih događanja u 2025. uz pogled na trendove u 2026. godini.

Foto: Academia Aesthetica

Poseban naglasak stavljen je na europske i međunarodne stručne i znanstvene skupove – od Hrvatske, preko Bruxellesa, do Sjedinjenih Američkih Država – na kojima su članovi Akademije aktivno sudjelovali kao predavači i panelisti, gdje se govorilo o najnovijim smjernicama i trendovima u estetskoj medicini i plastičnoj kirurgiji.

Stručni program okupio je ugledne profesore i docente vodećih medicinskih fakulteta, kao i iskusne, priznate i licencirane specijaliste plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, koji su govorili o najnovijim estetskim i kirurškim trendovima, aktualnim izazovima u kliničkoj praksi, otvorenim stručnim i etičkim kontroverzama uz snažan fokus na glas struke, medicinske smjernice i odgovornu estetsku medicinu.

U ime Akademije za plastičnu kirurgiju na panelu sudjelovali su doc. prim. dr. sc. Zlatko Vlajčić, dr. med., specijalist opće i plastične kirurgije, prof. prim. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med., specijalist opće, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije te dr. Božo Gorjanc, dr. med., specijalist opće te plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije. U Akademiji za plastičnu kirurgiju uključen je i prof. prim. dr. sc. Rado Žic, dr. med., specijalist opće, plastične i onkološke kirurgije koji je dao doprinos za kvalitetnu stručnu raspravu o trendovima.

Foto: Academia Aesthetica

Moderatorica događanja bila je Anita Bujanić, mag. pharm. osnivačica i direktorica Health Huba, koja je dugi niz godina obnašala dužnost predsjednice Sekcije za dermatofarmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva, bila je predsjednica organizacijskih odbora 1. DermaCON kongresa i 1. Hrvatskog kongresa dermatofarmacije te je urednica hrv. izdanja knjige Cosmetic Dermatology.

Poseban dio programa bio je posvećen i nedavnom podcastu Akademije za plastičnu kirurgiju, za koji je prof. dr. sc. Eljuga istaknuo kako je namijenjen svim ženama koje žele saznati više o kvaliteti življenja s implantatima dojke, kroz stručno, informirano i empatično sagledavanje teme. Podcast možete pogledati na linku niže:

Stvarni rizici života s implantatima za dojku (Podcast Akademije za plastičnu kirurgiju)

Struka ispred trendova

Kroz dinamičan panel i otvoreni dijalog, naglasak je stavljen na rastući interes javnosti za estetske zahvate, ali i na nužnost da takve zahvate provode isključivo licencirani zdravstveni stručnjaci, u skladu s medicinskim smjernicama i etičkim načelima. Posebno je istaknuta važnost realnih očekivanja pacijenata, kvalitetne komunikacije i dugoročnog pristupa zdravlju i estetici.

Tijekom panela, stručnjaci iz Akademije za plastičnu kirurgiju osvrnuli su se na najavljene trendove za 2026. u estetskoj medicini, plastičnoj kirurgiji i kozmetičkoj dermatologiji.

„Estetska medicina i kozmetička dermatologija ulaze u fazu u kojoj se fokus pomiče s brzih promjena i vizualnih transformacija prema dugoročnom očuvanju kvalitete, zdravlja i individualne ljepote. U središtu tog pomaka nalazi se pacijent – ne kao estetski projekt, već kao cjelovita osoba sa svojom osobnošću i stilom bez copy-paste pristupa u estetskoj medicini“, istaknuo je doc. dr. sc. Vlajčić.

Jedan od najsnažnijih faktora koji oblikuju suvremenu estetiku jest tzv. „GLP era“. Široka primjena GLP agonista, uz pojavu peroralnih oblika u SAD-u, dovela je do znatnog porasta pacijenata s izraženim gubitkom tjelesne mase. Posljedice tog procesa jasno su vidljive na tijelu i licu. Pojmovi poput „GLP body“ i „GLP face“ postali su dio svakodnevnog profesionalnog vokabulara, označavajući višak kože, gubitak volumena i promjene u kvaliteti tkiva. Kao odgovor, raste potreba za zahvatima oblikovanja tijela, body liftinga i zatezanja, ali i za sofisticiranijim pristupima rejuvenaciji lica, uključujući volumetriju i autologni fat grafting. No ono što se u 2026. dodatno naglašava jest činjenica da takvi pacijenti zahtijevaju integrirano planiranje – suradnju estetskog kirurga, dermatologa, ljekarnika, nutricionista, kineziologa i drugih stručnjaka koji zajednički prate cijeli proces transformacije, zaključuje doc. dr. sc. Vlajčić.

Foto: Academia Aesthetica

Paralelno s time, estetika se sve snažnije vraća prirodnim proporcijama i suptilnim rezultatima. „Koncepti natural looka, harmonije i takozvane preservation aesthetics zamjenjuju nekadašnji ideal vidljive promjene. Umjesto transformacije, cilj postaje očuvanje – očuvanje osobnih crta lica, mimike i identiteta, uz postupno i promišljeno poboljšanje kvalitete kože i tkiva. U tom kontekstu sve se više govori o aesthetic reset-u: svjesnom odustajanju od pretjeranih intervencija i povratku uravnoteženom, dugoročnom estetskom planu“, naglasio je dr. Gorjanc.

Upravo ta filozofija stoji iza snažnog zaokreta prema regenerativnoj estetici. U 2026. godini naglasak se stavlja na kvalitetu kože, a ne na volumen. Biostimulatori, kolagenski i skin boosteri, polinukleotidi i kombinirane terapije s tehnološkim uređajima postaju temelj suvremene kozmetičke dermatologije. Cilj više nije trenutačni efekt, već poticanje prirodnih regenerativnih procesa, poboljšanje strukture, elastičnosti i tonusa kože. Polinukleotidi i PDRN, koji su u prethodnim godinama ušli u fokus kroz azijske i K-beauty trendove, u 2026. se promatraju zrelije – kroz prizmu medicinskih indikacija, dokaza i odgovorne primjene.

Foto: Academia Aesthetica

Sličan put prolaze i egzosomi koji se prepoznaju kao područje velikog potencijala, ali i kao segment koji zahtijeva primjenu isključivo u okviru licencirane medicinske prakse. Upravo na ovom primjeru estetska medicina pokazuje svoj novi smjer: entuzijazam prema inovacijama, ali bez kompromisa po pitanju sigurnosti i etike.

Gašper Šipelj iz Intermedica-e je kao predstavnik zdravstvene industrije koja nudi spomenute inovacije na ovom području poput branda Karisma istaknuo: „Moja vizija je razvijati tržište estetske medicine u Sloveniji i Hrvatskoj na temeljima znanja, sigurnosti i prirodnih rezultata. Vjerujem da dugoročni uspjeh ne proizlazi samo iz kvalitetnog proizvoda, već iz edukacije liječnika, dubinskog razumijevanja anatomije i odgovornog pristupa pacijentima. Estetika nije samo industrija ljepote, ona je medicinska disciplina koja zahtijeva ozbiljnost, kontinuiranu edukaciju i etičnost. Danas više nije dovoljno imati dobar proizvod. Ključni su znanje, pravilna primjena i dubinsko razumijevanje proizvoda i pacijenata.“

Još je jedno ključno obilježje estetike 2026. godine – integrirani pristup. Estetski zahvat više nije izolirani čin, već dio šireg plana koji uključuje prehranu, tjelesnu aktivnost, njegu kože, psihofizičko zdravlje i realna očekivanja pacijenata. U tom kontekstu raste važnost interdisciplinarne suradnje, ali i edukacije – kako stručnjaka, tako i javnosti.

Foto: Academia Aesthetica

Na kraju, možda i najvažnija poruka suvremene estetske medicine jest da se osnaživanje unutarnje ljepota ne može i ne smije isključiti iz profesionalne prakse. Samopouzdanje, mentalno zdravlje i kvaliteta života postaju jednako važni kao i estetski rezultat, što zahtijeva suradnju s licenciranim liječnicima koji će uvijek staviti integriranu stručnu skrb ispred trendova. U 2026. godini estetika se sve manje bavi promjenom vanjskog izgleda, a sve više očuvanjem identiteta, zdravlja i dostojanstva osobe kroz zajednički usklađene korekcije.

Upravo u toj ravnoteži između znanosti, regeneracije i humanog pristupa leži budućnost estetske medicine i kozmetičke dermatologije, istaknuli su stručnjaci iz Akademije za plastičnu kirurgiju na prvom Academia Aesthetica MeetUp-u.

Više o stručnjacima Akademije za plastičnu kirurgiju na: https://plastsurgacademy.eu/