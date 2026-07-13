5 razloga zašto ovog ljeta posjetiti Dalmaland

1. Atrakcije za svakoga

Dalmaland nudi više od 40 atrakcija koje će zadovoljiti različite interese i uzraste. Najmlađi će uživati u dječjim atrakcijama, ljubitelji adrenalina na roller coasterima i velikim toboganima, a oni koji žele opušteniji tempo mogu uživati u obiteljskim sadržajima i ljetnoj atmosferi parka.

Foto: Matija Lipar

2. Osvježenje tijekom ljetnih vrućina

Kada temperature porastu, Aqua Park postaje idealno mjesto za osvježenje. Bazeni, vodeni tobogani i brojni sadržaji pružaju zabavu tijekom cijelog dana, dok će najmlađe posebno razveseliti novi dječji vodeni dio Jolly Pirate Island.

U neposrednoj blizini nalaze se ležaljke smještene u prirodnom hladu borove šume, idealne za predah između vodenih avantura.

3. Otkrijte novi, prošireni Dino World

Jedna od najvećih novosti ove sezone je prošireni Dino World, koji posjetitelje vodi u svijet prapovijesnih divova. Atrakcija je obogaćena s 15 novih animatroničkih dinosaura, uključujući impresivnog Omeisaurusa visokog čak 17 metara te atraktivni aktivni vulkan koji dodatno upotpunjuje doživljaj.

Posjetitelje očekuju i dvije nove vožnje na leđima T-Rexa i Allosaurusa koje će posebno oduševiti ljubitelje dinosaura i avanture. Prošireni Dino World spaja zabavu, istraživanje i edukaciju te je atrakcija koja će oduševiti i djecu i odrasle.

Foto: Matija Lipar

4. Sve na jednom mjestu

Jedna od najvećih prednosti Dalmalanda jest što na jednom mjestu objedinjuje zabavni i vodeni park. U jednom danu možete kombinirati adrenalinske vožnje, vodene atrakcije, obiteljske sadržaje, odmor i gastronomsku ponudu, bez potrebe za odlaskom na druge lokacije.

Dolazak je jednostavan, a svim posjetiteljima na raspolaganju je besplatan parking u neposrednoj blizini ulaza u park.

5. Dan za uspomene

Dalmaland nije samo mjesto za atrakcije – to je mjesto na kojem nastaju uspomene. Bilo da slavite rođendan, provodite godišnji odmor ili jednostavno tražite kvalitetan jednodnevni izlet, ovdje vas očekuju animacijski programi, glazba, odlična atmosfera te bogata ponuda hrane i pića koja će upotpuniti vaš dan.Ako svoj posjet planirate početkom kolovoza, očekuje vas dodatni razlog za dolazak.

Foto: Matija Lipar

Dalmaland će 1. i 2. kolovoza proslaviti svoj 9. rođendan uz bogat cjelodnevni program. Posjetitelje očekuju DJ, klaun, maskote, pjena party, tombola i brojna iznenađenja za velike i male. Više detalja o programu bit će uskoro objavljeno.

Ulaznice možete kupiti unaprijed putem službene web stranice Dalmalanda ili na blagajnama na samom ulazu u park.

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