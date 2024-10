3 ključna razloga koja morate znati!

Zlatne poluge i zlatnici u prošlosti su se pokazali kao odličan način dugoročne štednje koja nosi zaradu, a zadnjih 12 mjeseci posebno su isplativi ulagačima. Cijena zlata u eurima u godinu dana narasla je za više od 30%, dok je prosječni godišnji porast u zadnjih 20 godina iznad 9%!

No, mnogi analitičari smatraju kako je pravi rast cijene zlata tek pred nama. Cijena unce zlata trenutno je nešto viša od 2600 dolara, a analitičari Bank of America smatraju da možemo očekivati 3000 dolara u sljedećih 12 mjeseci, dok stručnjaci za plemenite metale iz globalnog udruženja LBMA tvrde kako do 2030. godine cijena unce zlata ide na čak 7000 dolara!

Ovo su tri razloga zbog kojih bi se njihova predviđanja mogla obistiniti

Geopolitička nesigurnost diže cijenu zlata

Jedan od bitnih uzroka visokog rasta cijene zlata kojem se ne nazire kraj su geopolitičke nestabilnosti koje su, nažalost, sve izraženije diljem svijeta. U doba velikih sukoba, cijena zlata u pravilu raste jer ulagači hrle zlatu koje se percipira kao sigurno ulaganje u nesigurnim vremenima.

Cijena zlata raste nakon izbijanja sukoba

Svijet je trenutno u strahu od širenja sukoba u Izraelu na cijeli Bliski istok, a nakon toga i šire. Ulagači se spremaju za najcrnji scenarij kupnjom fizičkog zlata koje se dokazalo kao investicija koja donosi povrat u takvim vremenima.

2. Kamatne stope idu dolje, zlato gore

Fed, američka središnja banka, po prvi put u četiri godine krenuo je spuštati kamatne stope, a to rade sve veće svjetske središnje banke. Povijesno gledano, to je često bio znak dolaska nove recesije i perioda povećane inflacije.

Bez ulaska u dubinu ekonomske teorije, za ulagače je bitno da je spuštanje kamatnih stopa gotovo uvijek dobro za zlato. Kada kamatne stope padaju, cijena zlata u pravilu raste i upravo to analitičari očekuju u narednim mjesecima i godinama.

3. Središnje banke gomilaju zlato

Osim što privatni investitori kupuju zlatnike i zlatne poluge kao nikad prije, isto rade i središnje banke diljem svijeta. Prema podacima Svjetskog vijeća za zlato, centralne banke nisu nikad u povijesti gomilale zlatne rezerve kao zadnjih godina.

Razlog je jednostavan – bankari očekuju nestabilna vremena, a zlatne rezerve pružaju stabilnost za njihove valute, na isti način kao što pružaju stabilnost privatnim investitorima.

Sada je odlično vrijeme za ulaganje u zlato

Zbog svega navedenog, ne čudi da potražnja za zlatnicima i zlatnim polugama trenutno probija rekorde. Ulagači diljem svijeta – kako oni veliki institucionalni, tako i oni mali obiteljski – spremaju se na nesigurna vremena kupnjom zlata u fizičkom obliku.

Investicijsko zlato oslobođeno je svih poreza, vrlo je likvidno i pruža sigurnost u nesigurnim vremenima.

Zlato je dugoročno ulaganje, odnosno zamjena za neisplativu štednju u banci, tako da je kupnja uvijek mudra odluka. No, ulaganje u zlato posebno se isplati u periodima koji prethode velikim previranjima u svjetskom gospodarstvu, a mnogi analitičari smatraju kako je upravo sada takvo vrijeme.

Centar Zlata – centralno mjesto za kupnju i prodaju zlata

Ulaganje u zlato danas je jednostavnije nego ikad prije. Kupnju i prodaju zlatnih poluga i zlatnika moguće je odraditi kod ovlaštenih trgovaca.

Investicijsko zlato dolazi u obliku zlatnih poluga, zlatnika i zlatnih kompleta

Kupljeno zlato možete preuzeti i pohraniti u vlastitom aranžmanu, a postoji i opcija pohrane u sefovima koja je ponekad dostupna za klijente.

Prednosti kupnje zlata u Centru Zlata:

Svi proizvodi dostupni odmah

100% osigurana dostava u roku dva dana

Mogućnost besplatne pohrane u sefovima Centra Zlata

Garancija najbolje cijene na tržištu

Širok asortiman proizvoda – od jednog grama do kilograma

Kupnja investicijskog zlata moguća je preko webshopa uz osiguranu dostavu na kućnu adresu. U asortimanu je moguće pronaći proizvode vodećih europskih talionica kao što je švicarski Argor Heraeus ili njemački Heimerle+Meule, a vrijednost vlastitih proizvoda od zlata i srebra moguće je pratiti u realnom vremenu korištenjem mobilnih aplikacija.

