Prosvetari traže poništavanje prijemnog i smenu Obradovića

Dva dana nakon što se završio test iz matematike, policija saslušava samo đake kod kojih su pronađeni provaljeni testovi, ali ne i odgovorne.

Umesto odgovornih za sastavljanje i distribuciju ispitnih zadataka koji su dospeli na ulicu, gde su prodavani po ceni od 2000 do 9000 dinara, policija saslušava samo decu kod kojih su pronađeni sporni testovi.

U lancu odgovornih za curenje testova iz srpskog i matematike, najveća sumnja pada na Ministrarstvo prosvete i Zavod za vrednovanje kvaliteta i obrazovanja, priča izvor Blica blizak Ministrarstvu. Međutim, kako je Blicu nezvanično rečeno u MUP-u, za saslušanjem ministra prosvete Žarka Obradovića, "nije bilo potrebe, jer je Ministrarstvo dostavilo svu potrebnu dokumentaciju".

Blic tvrdi da potvrdu da li su odlazili na razgovor u policiju, nije dobio ni od Dragana Banićevića, direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u kojem su testovi sastavljani, niti od Radoša Ljušića, direktora Službenog glasnika, u čijoj su štampariji testovi štampani.

Unija sindikata: Obradović ne zna ili neće da radi svoj posao

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) uputila je danas zahtev za poništavanje "male mature" i za smenjivanje ministra prosvete Žarka Obradovića, uz istragu kako su rezultati testa iz matematike dospeli u javnost pre ispita.

Potpredsednik USPRS Milan Jevtić je rekao na konferenciji za novinare u Beogradu da Ministarstvo prosvete sa ministrom Obradovićem na čelu "ne zna, ili neće da radi svoj posao".

- Ministru su krivi nastavnici, roditelji, deca, svi su krivi osim njega... On će podneti ostavku - kaže - ukoliko policija utvrdi da je kriv. Kad bi policija utvrdila da je ministar kriv, on bi trebalo da ide u zatvor - rekao je Jevtić.

Prema rečima člana Predsedništva USPRS Dobrivoja Marjanovića, direktori škola i dežurni nastavnici ne mogu biti krivi za to što su rešenja testova bila poznata pre "male mature" jer nisu ni videli test iz matematike pre utorka, 18. juna, uoči testiranja.

- U piramidi odgovornosti, na čijem je vrhu Ministarstvo prosvete, mi možemo da eliminišemo dva aktera, a to su direktori i nastavnici - rekao je Marjanović.

Kako su rekli u USPRS, "više nema nikakve sumnje" da su kompromitovani i testovi iz srpskog jezika, a čak i ponovljeni testovi iz matematike nisu protekli "sasvim bez problema".

- Jedini logični i ispravni pristup bio bi poništavanje rezultata testiranja. Morao bi da se smisli način na koji bi se sproveo upis učenika, iza čega bi sledila ostavka ministra prosvete i sprovođenje osbiljne istrage - kazao je Jevtić. Unija sindikata osudila je i unošenje odredbi o štrajku u zakone iz oblasti obrazovanja jer to, kako kažu, "ne može biti predmet ovih zakona", prenosi Beta.

U Uniji su za prvi jul najavili održavanje naučnog skupa o liberalizaciji obrazovanja, i izrazili nadu da će do tada ministar prosvete Žarko Obradović "dati ostavku ili biti smenjen".