Paraliza sna- zašto nastaje paraliza sna? Je li paraliza sna opasna?

Što je paraliza sna?

Paralizu sna tijekom života iskusi 7% ljudi. To je često i nasljedna pojava. Osobe koje su iskusile paralizu sna opisuju to stanje poput noćne more u kojoj su svjesni svega što se događa no ne mogu se pomaknuti. Iako traje vrlo kratko, svega nekoliko sekundi do nekoliko minuta, to vrijeme se čini vrlo dugo.

Paraliza sna se događa kada se REM faza pretvori u budno stanje. Ukoliko se probudite tijekom REM faze koja je i dalje aktivna, tada i dalje sanjate, no ne možete se pomaknuti. Upravo zbog toga nastaju halucinacije i osjećaj težine na prsima poput gušenja. Ponekada je moguće pomaknuti prste na rukama i nogama pa se laganim pomicanjem prstiju tijelo budi iz sna.

Faze sna

San se odvija u ciklusima, pritom se tijekom noći izmijeni 4 do 5 ciklusa. U svakom ciklusu postoje 4 faze sna. Prva faza traje oko 10 minuta te ona predstavlja lagani san u kojem se izmjenjuju brzi valovi a-alfa sa J-theta valovima. Druga faza traje 15 minuta, a nakon toga slijedi treća faza koja predstavlja duboki san. U četvrtoj fazi san je također dubok, a treću I četvrtu fazu karakteriziraju δ-delta valovi. U dubokom snu se usporava rad srca te disanje. Nakon 90 minuta od početka spavanja tijelo prolazi u REM fazu. Moždana aktivnost je vrlo velika u REM fazi, a ubrzava se i puls, raste krvni tlak, javljaju se mišićni trzaji... Često sanjamo u REM fazi, a same REM faze se tijekom noći produljuju do pola sata.

Rizični faktori

Svatko može iskusiti neugodnu paralizu sna, ipak ona je učestalija kod osoba između 20-e i 30-e godine. Povećan rizik za paralizu sna imaju:

Osobe koje su pod stresom

Osobe koje boluju od PTSP-a

Osobe koje pate od nesanice

Osobe koje su premorene

Osobe koje boluju od bipolarnog poremećaja

Uz ove rizične faktore, povećan rizik za nastanak paralize sna predstavlja uzimanje određenih lijekova poput anksiolitika, promijenjen raspored spavanja, spavanje na leđima te pretjerana konzumacija alkohola.

Je li paraliza sna opasna?

Paraliza sna neugodna je zbog halucinacija, no ona nije opasna pojava. Vjerojatno ste dosada već i doživjeli paralizu sna, no ne sjećate se te epizode. Nema specifičnog lijeka za paralizu sna te ju nije ni potrebno liječiti. Vjerojatnost ponovnog pojavljivanja paralize sna je vrlo mala. Većina ljudi tu epizodu doživi samo jednom. Najbitnije ostati miran i pričekati da paraliza prestane.

Kako ju spriječiti?

Preventivne mjere za paralizu sna su ponajprije zdrave navike spavanja. Pokušajte uvijek odlaziti na spavanje u isto vrijeme. Suzdržite se od alkohola i kofeina prije spavanja te izbjegavajte korištenje elektronike u spavaćoj sobi prije spavanja. Također se savjetuje izbjegavati spavanje na leđima.

Ukoliko je uzrok paralize PTSP ili nesanica, tada je potrebno potražiti daljnju psihološku pomoć te liječiti osnovnu bolest.