Crvenilo ispod očiju - uzroci i liječenje

Crvenilo ispod očiju češće se javlja kod djece i najčešće je uzrok dermatološka bolest.

Pojava crvenila ispod očiju ili na kapcima česta je u djece i kod roditelja izaziva brigu te je čest razlog posjeta liječniku. Kod odraslih pojava crvenila ili tamnih krugova ispod očiju povezana je sa nedostatkom sna, stresom ili potencijalnom autoimunom bolešću. Crvenilo koje se pojavljuje uz suzenje oka može biti znak zarazne bolesti, a tamni podlijevi mogu nastati i nakon traume glave.

Atopijski dermatitis i ekcem

Atopijski dermatitis česta je dijagnoza u dječjoj dobi. Atopijski dermatitis javlja se brzo po rođenju, kod neke djece traje do 5 ili 6 godina, kod drugih se prolongira sve do puberteta, a ponekad ostaje prisutan sve do odrasle dobi. Uzrok atopijskog dermatitisa nije u potpunosti poznat, ali najvjerojatnije dolazi do promjene u genima koji su odgovorni za osjetljivost kože na vanjske podražaje, zbog čega koža osjetljivih područja lako reagira na vanjske čimbenike.

Simptomi koji se pojavljuju uključuju:

Pojavu crvenila kože na području lica, oko očiju i na pregibima (koljeno, lakat)

na području lica, oko očiju i na pregibima (koljeno, lakat) Suhu kožu

Svrbež kože

kože Osjetljivost na sunce

Pojavu eritematoznih, zadebljanih žarišta na kapcima

Perutanje suhe kože

Atopijski dermatitis možemo opisati dvama riječima – neugodan i dosadan. Svrbež izaziva neugodu pacijentima, a oni u tinejdžerskoj dobi mogu osjećati neugodu zbog vidljivih područja suhe kože. Atopijski dermatitis liječi se povremeno kortikosteroidima i uglavnom emolijensima. Unatoč velikom broju preparate dostupnih za njegu atopične kože, atopijski se dermatitis teško i sporo povlači, dugotrajan je i to ga čini veoma dosadnom bolešću.

Alergije

Crvenilo ispod očiju, povezano sa istovremenim curenjem nosa, kihanjem ili oteknućem dijela lica može biti znak alergije na hranu ili neki agens iz okoline. Često puta se dogodi da djeca razviju alergiju na prašinu, pelud, određeni omakšivač ili parfem iz okoline. Među prvim znacima alergije može biti oticanje mekog tkiva uz oko, koje je podložno djelovanju histamina, zbog čega se pojavi crvenilo i oteknuće te suzenje oka, iako sam agens ne ulazi u oko. Klinička slika alergije pedijatrima je poznata i vrlo karakteristična, te se liječi antihistaminicima.

Infektivni konjuktivitis

Konjuktivitis je upala konjuktiva, sluznice oka, koja se lako proširi u cijelo periorbitalno područje. Mala djeca podložnija su nastanku konjuktivitisa jer češće dodiruju oči. Razlikujemo bakterijske i virusne konjuktivitise. Kod virusne upale, oko je otečeno, konjuktive su crvene, pojavljuje se crvenilo ispod očiju i oticanje kapka. Ako se radi o bakterijskoj upali, prisutan je i svrbež oka te gnojni iscjedak iz oka. Konjuktivitisi se liječe antibiotskim kapima za oči, ponekad uz dodatak kortikosteroida.

Tamni krugovi ispod očiju

Tamni krugovi ispod očiju češća su pojava u odraslih ljudi. Uglavnom se radi o podočnjacima, posljedici dugog gledanja u kompjuterski ekran, nedostatka sna i starenja. Podočnjaci nastaju zbog nakupljanja krvi u infraorbitalnom području zbog slabije limfne drenaže. Normalno se nakupljena krv uklanja limfom tijekom sna, ali uz današnji stil života, nedostatak sna je sve češći, pa je tako sve češća i ova posljedica. Višesatni rad na računalu i gledanje u ekran isušuju oči i potiču pojačanu cirkulaciju te pridonose nastanku podočnjaka.

Za podočnjake najčešće nema lijeka, iako se smanjuju radovitim snom, dovoljnom hidracijom te odmorom od ekrana računala.

Mnogo opasnija pojava tamnih krugova oko očiju kolokvijalno se naziva racoon eyes, a nastaje nakon traume glave. Nakupljenje velike količine krvi u kratkom vremenu vodi do stvaranja tamnih krugova oko očiju. Povezani su sa curenjem bistrog sadržaja iz nosa i ponekad suzenjem oka. Ovi simptomi mogu značiti prijelom baze lubanje te je u slučaju pojave ovih simptoma nekoliko sati ili dana nakon traume glave, čak i minorne, hitno su stanje i potrebno je obratiti se liječniku.