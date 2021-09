Išijas - uzroci, simptomi i liječenje

Išijas ili lumboišialgija karakterizirana je osjećajem boli koja se širi od područja donjeg dijela leđa i stražnjice prema bedru, potkoljenici i čak prema stopalu, a uzrokovana je upalom ili nadražajem ishijadičnog živca.

Što je išijas?

Išijas kao pojam označava osjećaj boli koji se širi duž područja ishijadičnog živca. Ishijadični živac jedan je od najdužih i najdebljih živaca u tijelu, u svome najširem dijelu debljine je palca. Pošto je u usporedbi s drugim živcima tijela relativno velik i debeo, više je podložan ozljedama i upalama koje nastaju kao posljedica kompresije živca na mjestu izlaženja njegovih korjenova iz lumbalne ili sakralne kralježnice.

Najčešći uzrok išijasa jest degenerativno promijenjen intervertebralni disk u području lumbalne ili sakralne kralježnice. Normalan i zdrav intervertebralni disk građen je od mekane pulpozne jezgre okružene vezivnim prstenom. No, ako je vezivni prsten diska oslabljen kao posljedica degenerativnih promjena ili ozljeda moguće je da dođe do pomaka mekana jezgra diska i nastanka ispupčenja diska, koje u navedenome području može stvarati pritisak na korjenove koji tvore ishijadični živac i time dovesti do njegove bolne upale.

Osim problema s intervertebralnim diskom, ishijas mogu uzrokovati i koštane nepravilnosti kao što su kralježnični osteofiti, spondilolisteza ili stenoza kralježničkog kanala, a u rjeđim slučajevima čak i tumori ili gnojne nakupine(tj. apscesi) u području kralježnice.

Neki od faktora rizika koji mogu povećati vjerojatnost od nastanka lumboišialgije su starija životna dob, pretilost, nošenje visokih potpetica, spavanje na mekanome madracu, težak fizički posao, ali i sjedilački način života praćen manjkom tjelesne aktivnosti.

Simptomi išijasa

Simptomi išijasa posljedica su nadražaja i upale ishijadičnog živca što uzrokuje snažnu bol ponekad praćenu osjećajem trnaca, ukočenošću ili slabošću mišića noge. Bol je gotovo uvijek jednostrana, tj. prisutna je samo u jednoj nozi, a često bude opisana kao žareća, snažna i oštra. Bolnost je moguće osjetiti duž cijeloga puta živca - od njegova polazišta u donjem dijelu leđa pa skroz do stopala. Kod nekih pacijenata bol se pojačava pri dugotrajnom sjedenju, a moguća je i pojava pareze stopala.

Liječenje išijasa

Pri liječenju išijasa, prvih se 6 tjedana provode konzervativne mjere liječenja kao za križobolju kojima je cilj ublažiti bolove od išijasa. Pacijentu je moguće propisati neopijatne lijekove protiv bolova poput paracetamola ili neki drugi nesteroidni antireumatik, primjerice ibuprofen, te propisati vježbe za išijas u sklopu fizikalne terapije. Pri liječenje potencijalnih spazma mišića preporučuje se primjena hladnih ili toplih obloga i primjena miorelaksansa.

Ako se pacijentovo stanje nije popravilo nakon 6 tjedana konzervativnoga liječenja, pristupa se opsežnijoj dijagnostičkoj obradi koja uključuje snimanje lumbalne i sakralne kralježnice magnetnom rezonancom ili CT-om i elektrodijagnostičke pretrage ishijadičnog živca. Ukoliko je ustanovljen operabilni razlog nastanka išijasa, kao primjerice protruzija diska koja je praćena mišićnom slabošću, progresivnim neurološkim deficitom i/ili nesnosnim bolovima pacijent je kandidat za kirurško liječenje. Kod kirurškog liječenja protruzije intervertebralnog diska, standardno se provodi klasična discektomija u kojoj se odstrani degenerativno promijenjen i protrudiran disk koji je doveo do stvaranja pritiska na ishijadični živac.