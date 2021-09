Hernija diska - Što ju uzrokuje? Kako ju liječimo?

Herniju diska ubrajamo u česte bolesti kralježnice.

Kralježnica je građena od kombinacije dvaju elemenata - koštanih dijelova kralježaka i vezivno-hrskavičnih diskova, koje zovemo disci intervertebrales ili jednostavnije diskovi. Diskovi služe za odvajanje kralježaka, omogućavaju pokrete između kralježaka i apsorbiraju pritisak na koštane strukture. Njegove brojne funkcije govore o važnosti zdravog diska.

Intervertebralni diskovi građeni su od dvije cjeline- središnjeg mekšeg dijela građenog od proteoglikana, nucleus pulposus, i vanjskog čvrstog vezivnog prstena, annulus fibrosus. Vanjski dio daje čvrstoću disku i održava njegov oblik, dok unutašnji dio apsorbira pritisak na kralješke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Što je hernija diska?

Hernija u svom prijevodu ima značenje izbočenja. Do hernija diska dolazi kada se zbog oštećenja jedan njegov dio izboči prema kanalu kralježnice. To se događa zbog akumulacije oštećenja u anulusu fibrosusu, zbog čega nastaje slabije mjesto u vezivnom prstenu, locus minoris. Ako zbog traume dođe do pucanja unutarnjeg dijela diska, meko unutarnje tkivo izboči se kroz oslabljena mjesta na vanjskom prstenu i stvara izbočinu na disku.

Simptomi

Osnovne simptome hernije diska možemo podijeliti na bol zbog traume i hernijacije diska i na neurološke simptome koji se pojavljuju zbog pritiska na kralježničnu moždinu ili moždinske živce. Pri stvaranju hernije, dvije su lokacije nastanka - hernija se može izbočiti prema kanalu kralježnice i pritiskati kralježničnu moždinu ili se može izbočiti lateralno od kralježnice i pritiskati spinalne živce na mjestu izlaska iz kralježnične moždine.

Mjesto na kojem pacijent osjeća bol najbolja je orijentacija o poziciji oštećenog diska.

Najveći broj hernija diska nastaje u području lumbalne kralježnice (donji dio leđa). Ovo je područje najzahvaćenije jer najveći broj pokreta radimo iz područja lumbalne kralježnice. Takva hernija uzrokuje bol u donjem dijelu leđa i često pritišće živac ischiadicus izazivajući slabost i bol u jednoj nozi, koju zovemo išijas. Ako hernija u lumbalnoj kralježnici pritišće kralježničnu moždinu, pacijentima se mogu pojaviti simptomi inkontinencije i nemogućnosti kontroliranja mokraćnog mjehura. Bol kod hernije diska progredira pri naglim pokretima i sagibanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Druga najčešća lokacija hernije diska je cervikalna kralježnica. Do hernijacije diska u ovom području dolazi zbog ozljeda vrata, poput trzajne ozljede u prometnim nesrećama. Osobe osjećaju bol u vratu i lopaticama, koja se širi u jednu ruku. Kod pritiska na cervikalni splet može se pojaviti slabost ruke i atrofija mišića ruke, iako pokretljivost najčešće ostaje očuvana.

Dijagnostika i liječenje hernije diska

Simptomi pomažu kod inicijalne procjene lokalizacije hernijacije. Liječnik ispituje funkciju živaca i reflekse kako bi procijenio oštećenje, međutim tek slikovne metode daju točnu dijagnozu. RTG kralježnice može nam pokazati sužen prostor između kralježaka, gdje se prethodno nalazio sada oštećeni disk, ali CT i MRI pretrage su izbora.

Cilj liječenja je povratak i očuvanje neuroloških funkcija. Većina ljudi bez neuroloških simptoma oporave se bez invazivnog liječenja, samo uz odmor i fizikalnu terapiju. Potrebno je izbjegavati saginjanje, podizanje teških predmeta i nagle pokrete u donjem dijelu leđa. Kod težih oštećenja i progresije neuroloških simptoma potrebno je kirurško liječenje. Operaciju izvodi neurokirurg, koji uklanja dio diska koji se izbočuje i na njegovo mjesto stavlja titansku mrežicu kako bi učvrstila oslabljeno područje u vezivu. Takvom dekompresijom kralježnične moždine većina neuroloških simptoma nestaje i vraća kvalitetu života pacijentu.