U nekom trenutku su vam vjerojatno rekli da je broj ljudi koji trenutno žive na Zemlji veći od broja mrtvih. To bi moglo zvučati kao uvjerljiva ideja.

Ljudska populacija – potaknuta industrijalizacijom i poboljšanjima u poljoprivredi - značajno je porasla u posljednja dva stoljeća, sa 1,6 milijardi 1900. godine na nešto više od 8 milijardi danas. Stanovništvo je u nekom trenutku tako brzo poraslo tijekom stoljeća da je živih nakratko bilo više od mrtvih.

Životni vijek

Oko 1800. podaci o stanovništvu postali su mnogo bolji.

"Kada imate popise stanovništva i zemlje počnu prikupljati poreze - počinjete razvijati pisanu evidenciju", objasnila je Wendy Baldwin iz Zavoda za statistiku stanovništva 2012. S obzirom na to da su prvi moderni ljudi otišli iz Afrike prije 60.000 godina - to je veliko razdoblje o kojem se trebaju napraviti procjene.

"Prosječni životni vijek u Francuskoj tijekom željeznog doba (od 800. pr. n. e. do oko 100. n. e.) procijenjen je na samo 10 ili 12 godina. Pod ovim uvjetima, stopa nataliteta bi morala biti oko 80 živorođenih na 1000 ljudi samo da bi vrsta preživjela. Visoka stopa nataliteta danas je oko 35 do 45 živorođenih na 1000 stanovnika, a to se promatra samo u nekim zemljama Afrike", objasnili su iz Zavoda za statistiku, koji su koristili procjene broja stanovnika iz različitih točaka u povijesti i prapovijesti te su primijenili pretpostavljenu stopu nataliteta (koja se s vremenom smanjivala kako bi odražavala padajuću stopu nataliteta). Metoda je dala grubu procjenu broja rođenih (a time i umrlih).

Prema njihovoj procjeni, oko 117 milijardi rođenih bilo je od 190.000 godina prije Krista, što je daleko više od 8 milijardi ljudi koliko ih danas živi.

"Pretpostavka stalnog, a ne vrlo fluktuirajućeg rasta stanovništva u ranijem razdoblju može podcijeniti prosječnu veličinu populacije u to vrijeme", dodali su, piše Ifl Science.

